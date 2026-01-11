Oroscopo Capricorno: settimana dal 12 al 18 gennaio 2026

Le previsioni del segno

CAPRICORNO – Le prossime settimane ti mettono al centro della scena, anche se tu faresti volentieri a meno di troppa esposizione emotiva. C’è un fermento potente dentro di te, una voglia di vivere qualcosa di intenso che arriva quasi senza preavviso. Una persona nuova può entrare nella tua vita in modo improvviso, scardinando equilibri che pensavi intoccabili. Non è una storia rassicurante, è un’avventura vissuta con passione e curiosità, e proprio per questo ti spiazza. La fiamma è accesa e non hai alcuna intenzione di spegnerla, ma verso il fine settimana potrebbe nascere un piccolo attrito che andrà gestito con diplomazia, evitando rigidità inutili.

Nel lavoro il cielo ti sorride con decisione. Se devi affrontare una prova, un colloquio o una scelta importante, questo è il momento giusto. Le responsabilità aumentano, ma non ti spaventano: anzi, ti fanno sentire nel tuo elemento. Anche se di recente c’è stato un rallentamento, adesso hai l’occasione di riorganizzare tutto con maggiore lucidità. Rimandare incontri o decisioni non è una buona idea. Ciò che arriva ora può aprire prospettive concrete e durature.

Fisicamente stai meglio, ma non sei ancora indistruttibile. Le energie crescono, tuttavia alcune giornate risultano più faticose, soprattutto se carichi troppo il corpo. Piccoli fastidi articolari o segnali di stanchezza vanno ascoltati. Il bello è che, dopo lo sforzo, arriva sempre una ricompensa. La domenica ti restituisce equilibrio e soddisfazione.

Anche quando ti innamori, resti pericolosamente lucido.

Voto: 8,5

Consiglio delle stelle siciliane: Si ti concedi di sentiri senza cuntrollari tutto, scopri ca puru a forza sapi essiri duci.

CONSULTA L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: TUTTI I SEGNI