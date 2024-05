Oroscopo Capricorno: settimana dal 13 al 19 maggio 2024

Le previsioni del segno

CAPRICORNO – I Capricorno vivranno una settimana all’insegna del rinnovamento amoroso, grazie a Venere che gioca a favore, spingendo anche verso riconciliazioni inaspettate. L’empatia aumenta, e questo potrebbe rivelarsi un grande vantaggio nei rapporti di lunga data che sembravano aver perso un po’ di lustro.

A lavoro, il cielo promette successi, specialmente per chi ha ambizioni alte. Non accontentatevi, perché giugno promette grandi cose. Il benessere personale può migliorare, ma il weekend potrebbe essere un po’ più stressante. Non dimenticate di dedicare tempo anche a famiglia e amore.

Voto: 8. Consiglio delle stelle siciliane: “Doppu na simana di travagghiu, nun scurdativi di dari tempu a lu cori.”



