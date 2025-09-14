Oroscopo Capricorno: settimana dal 15 al 21 settembre 2025

Le previsioni del segno

CAPRICORNO – Dopo un agosto da “lasciatemi stare che sto riflettendo sulla mia intera esistenza”, adesso si apre una fase più stimolante. In amore, sei meno cinico del solito: forse perché qualcuno ti ha smosso il cuore, o magari solo perché ti sei stancato di fare tutto da solo.

Le coppie stabili riscoprono la voglia di progettare, i single più coraggiosi escono dal bunker emotivo e si espongono (con cautela, eh: sempre col giubbotto antidelusione). Martedì un po’ nervoso, ma da metà settimana torna il sorriso. Se sei tra quelli che per amore si mettono a dieta, iscrivono in palestra o cambiano look… sappi che funziona.

Nel lavoro, sei nella tua zona comfort: agenda piena, responsabilità ovunque, gente che ti guarda come fossi un pilastro portante. E in effetti lo sei. Ma anche i pilastri si stancano. Le giornate iniziano cariche, poi si appesantiscono: colpa della pressione che ti metti addosso, più che delle reali difficoltà. A settembre si gettano basi importanti per l’autunno: è un “ora o mai più” che ti piace, ma che ti consuma. La leadership ti sta bene addosso, ma ogni tanto prova a ricordarti com’era dormire otto ore.

Fisicamente reggi, ma sei al limite. Ti nutri di senso del dovere e caffeina. Attenzione a non bruciare tutto il carburante prima di metà mese. Quando il corpo chiede una pausa, non rispondere “ne riparliamo lunedì”.

Sei il tipo che si rilassa… facendo la lista delle cose da fare domani.

Voto: 8,5

Consiglio delle stelle siciliane: Si nun mi sentu stancu, mi stangu lo stissu… picchì puru quannu mi riposu, pensu a chi fazzu doppu.

