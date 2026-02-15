Oroscopo Capricorno: settimana dal 16 al 22 febbraio 2026

Le previsioni del segno

CAPRICORNO – Tu dici sempre di non aver tempo per l’amore, ma poi San Valentino lo hai passato su Pinterest cercando frasi da dedicare. Questa settimana hai stelle belle, forti e serie, proprio come te. Le coppie consolidate possono costruire, dialogare, progettare… anche una lista nozze se serve. Se sei solo, occhio: la Luna ti regala incontri inaspettati ma interessanti, anche con persone che non ti avresti mai immaginato. Lascia spazio a quelle connessioni leggere, senza fare subito l’interrogatorio “che lavoro fai, come ti vedi tra cinque anni, hai un mutuo?”.

Sul lavoro sei nella tua comfort zone: progetti concreti, pianificazioni meticolose, Excel che cantano la tua gloria. Ma non è tutto facile. Giove opposto ti obbliga a fare il doppio per ottenere il giusto. E spesso ti ritrovi a pensare che sarebbe meglio fare tutto da solo… salvo poi lamentarti che nessuno ti aiuta. La verità è che puoi farcela, ma ti serve anche delegare e fidarti un minimo. Ricorda: il lavoro non deve essere la scusa per scappare da ciò che senti.

A livello fisico, sei carico, ma con punte di affaticamento il venerdì e sabato. Hai bisogno di muoverti, non restare sempre incollato alla scrivania o alla mente che non spegne mai. Anche una passeggiata ti può salvare la giornata. Hai energia, ma devi usarla per te, non solo per dimostrare quanto sei efficiente agli altri.

Fingi che ti basti il lavoro, ma sotto sotto vorresti qualcuno che ti stringa mentre compili una fattura.

Voto: 7

Consiglio delle stelle siciliane: Tu sì forti, ma si nun ti fermi mai, finisci ca spenni tuttu u cori pi’ dari risposti a cu’ mancu dumanna.

