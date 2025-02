Oroscopo Capricorno: settimana dal 17 al 23 febbraio 2025

Le previsioni del segno

CAPRICORNO – Sei in una fase confusa dell’amore, come se stessi tentando di montare un mobile senza istruzioni. Le decisioni importanti ti guardano minacciose e i dubbi si moltiplicano come conigli. Per te, la settimana dopo San Valentino è una settimana qualsiasi, ma il tuo partner potrebbe pensarla diversamente: un gesto carino potrebbe salvarti da un mese di silenzi punitivi.

A lavoro sembri un equilibrista tra mille scadenze e responsabilità. Se hai lavorato bene in passato, potresti ottenere qualche gratifica. Se invece hai passato il tempo a lamentarti al bar con i colleghi, beh… il conto arriva sempre. Fine settimana promettente per chi lavora con grinta.

Fisicamente sei una pentola a pressione: tensione alta, stress che si accumula, rischio esplosione. Il trucco è trovare un modo per rilassarti prima che qualcuno ti ritrovi in preda a un esaurimento nervoso.

Perché la confusione regna sovrana, ma alla fine porti a casa il risultato

Voto: 6,5

“Consiglio delle stelle siciliane: O ti calmi, o ti fanno calmari. Megghiu si ci pensi sulu.”

