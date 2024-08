Oroscopo Capricorno: settimana dal 19 al 25 agosto 2024

Le previsioni del segno

CAPRICORNO – In amore, sei in un momento in cui tutto va vissuto con grande intensità. Speriamo che tu abbia la persona giusta al tuo fianco, perché il cielo è a tuo favore per incontri importanti e persino per far risorgere vecchie fiamme.

Ma non dimenticare di rilassarti un po’, soprattutto sul lavoro: sì, hai delle ottime idee, ma non c’è bisogno di farle tutte subito. L’autunno sarà dalla tua parte, quindi fai le cose con calma e prudenza, soprattutto per quanto riguarda le finanze. Anche se la tensione nervosa è alta, non mollare: tutto ciò che fai in questi giorni ti aiuterà a recuperare energia e a prepararti per l’autunno.

Voto: 7

Consiglio delle stelle siciliane: ‘Scansati na picca, ca ti stai consumannu senza ragiuni!’

