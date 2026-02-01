Oroscopo Capricorno: settimana dal 2 all’8 febbraio 2026

Le previsioni del segno

CAPRICORNO – Il cielo di questa settimana lavora in profondità e ti invita a fare qualcosa che non sempre ti riesce facile: lasciare spazio al nuovo senza sentirti in colpa. In ambito affettivo senti il bisogno di cambiare, di cercare un appagamento diverso, soprattutto se una relazione ti appare logora o priva di stimoli. Non è una fuga, ma una presa di coscienza. Gli astri parlano di rinnovamento interiore e di nuove esperienze che possono aprirti a realtà alternative, anche se non tutte le difficoltà sono superate.

Giove resta contrario e questo ti costringe a non dare nulla per scontato, ma il cambiamento è comunque possibile, se affrontato con lucidità. Se stai pensando di ricostruire il futuro altrove, emotivamente o fisicamente, le stelle non ti ostacolano. Anzi, ti sostengono, purché tu non pretenda certezze immediate. È un periodo in cui il coraggio silenzioso vale più delle grandi dichiarazioni.

Sul lavoro emergono nuove responsabilità, soprattutto legate alla casa, a un trasferimento o a progetti di rinnovamento. Le notizie importanti non mancano e alcuni accordi possono rivelarsi validi nel medio periodo. Il settore economico, però, risulta meno brillante. Non ci sono crolli, ma neanche slanci. Serve prudenza. Mostra più sicurezza verso chi ti circonda, perché i tuoi dubbi potrebbero essere scambiati per debolezza, cosa che non ti rappresenta affatto.

Dal punto di vista fisico, la Luna dissonante il 2 e il 3 può disturbare il sonno e aumentare stanchezza e stress. Recuperare energie non è semplice, ma è necessario. Devi imparare a gestire meglio le forze, senza pretendere troppo da te stesso.

Cambiare non significa perdere controllo, ma scegliere una direzione diversa.

Voto: 5

Consiglio delle stelle siciliane: Si senti ca è tempu di canciari, fidati di chiddu ca provi e camina senza guardari sempri arretu.

CONSULTA L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: TUTTI I SEGNI