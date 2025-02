Oroscopo Capricorno: settimana dal 24 febbraio al 2 marzo 2025

Le previsioni del segno

CAPRICORNO – L’amore potrebbe bussare alla porta, ma tu, come sempre, stai fingendo di non essere in casa. Questa settimana sei un po’ scettico: meglio aspettare prima di sbilanciarsi troppo, e fai bene! Se hai una relazione, il momento è decisivo: si chiarisce o si chiude.

Sul lavoro, il periodo è di ripresa, con nuove opportunità in vista. Finalmente un po’ di ossigeno per il portafoglio! Ma devi decidere in fretta come muoverti, soprattutto se hai un’attività in proprio. La stanchezza si fa sentire, ma più che fisica, sembra mentale. Prova a dormire di più… o almeno a non passare le notti a rimuginare.

“Se esistesse un premio per la prudenza, tu avresti già una bacheca piena. Ma ogni tanto rischiare non fa male, sai?”

Voto: 6.5

Consiglio delle stelle siciliane: “Si troppu caudu mancu ti piaci, si troppu friddu ti lamenti… Deciditi, picché accussì nun si po’ fari nenti!”



CONSULTA L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: TUTTI I SEGNI