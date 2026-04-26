Oroscopo Capricorno: settimana dal 27 aprile al 3 maggio 2026

Le previsioni del segno

CAPRICORNO – La settimana ti vede nel tuo habitat naturale: serio, strategico e con la pazienza di chi costruisce castelli mentre gli altri litigano per le tende. Nei sentimenti vivi una fase di selezione netta. Non hai più alcuna voglia di mantenere rapporti che non danno sicurezza, continuità o rispetto. Se qualcuno gioca a metà, sparisce a intermittenza o pretende molto offrendo poco, la tua tolleranza scende sotto zero. Se sei in coppia, sono possibili confronti impegnativi ma necessari. Non ami le scenate, preferisci i fatti. Questa settimana capisci cosa vale la pena tenere e cosa invece pesa più di quanto nutra. Se sei single, appari prudente e forse un po’ blindato, ma non per freddezza: semplicemente non regali accesso al tuo mondo a chiunque passi davanti al cancello. Vuoi costruire, non perdere tempo.

Sul lavoro si apre una fase intensa, faticosa ma fondamentale. Alcune situazioni stanno cambiando struttura e questo ti obbliga a rivedere alleanze, collaborazioni e strategie. In pratica: stai facendo manutenzione seria al futuro. Non tutto sarà semplice e alcune scelte potrebbero richiedere tagli o chiusure di rapporti ormai superati. Però ciò che resterà avrà basi molto più solide. È il momento ideale per capire con chi lavorare davvero e chi invece ti rallenta con belle parole e risultati invisibili. Gli sforzi sono notevoli, ma sono orientati al lungo termine, cioè il tuo sport preferito.

Sul benessere lo stress si sente, soprattutto perché hai il vizio di caricarti tutto sulle spalle come se fossi un mulo manageriale con agenda condivisa. Devi delegare di più e smettere di credere che nessuno faccia le cose bene quanto te. Forse è vero in parte, ma intanto ti stanchi. Il bisogno di recupero emerge soprattutto nei momenti di pausa, quando il corpo finalmente ti presenta il conto. Sonno, ritmi regolari, meno controllo ossessivo e qualche spazio di leggerezza ti farebbero benissimo. Questa settimana non sei freddo: sei selettivo. Non sei rigido: sei consapevole del valore del tuo tempo. E chi lo capisce, resta. Gli altri possono pure fare domanda altrove.

Sembri severo, ma stai solo smettendo di sprecarti.

Voto: 6

Consiglio delle stelle siciliane: Scegli cu cura cu avi a stari vicinu, ca u to tempu vali cchiù di tanti paroli vacanti.

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