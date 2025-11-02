Oroscopo Capricorno: settimana dal 3 al 9 novembre 2025

Le previsioni del segno

CAPRICORNO – Sei la prova vivente che la pazienza può essere una forma d’arte. Mentre gli altri segni corrono dietro a sogni e promesse, tu costruisci ponti solidi anche se ogni tanto ti dimentichi di attraversarli. In amore, la tua attenzione è più sul lavoro che sul partner, ma questo non vuol dire che il cuore dorma. Semplicemente, preferisci la stabilità al caos. Venere non ti aiuta, anzi, mette alla prova le relazioni più fragili. Se qualcosa scricchiola, non ignorarlo. Meglio un confronto sincero oggi che una frattura domani. Eppure, anche tra le tensioni, può accendersi una scintilla nuova, specie per chi sogna un progetto importante a due, come convivere o sposarsi. Sabato promette sorprese e una dolce tregua emotiva, perfetta per riscoprire la tenerezza.

Sul lavoro sei un vero maratoneta: instancabile, concreto, e capace di portare avanti i tuoi obiettivi anche quando tutto intorno sembra crollare. Certo, la fatica si fa sentire e la strada è in salita, ma la tua tenacia è la tua arma segreta. Se ti senti un po’ confuso o incerto sul futuro, non temere. Le stelle ti invitano a chiedere consiglio a chi ha esperienza e può darti una visione più ampia. A volte, delegare non è segno di debolezza, ma di intelligenza. Anche se sei sommerso da mille responsabilità, troverai il modo di rialzarti, come sempre, con classe e silenziosa forza.

Fisicamente, stai meglio rispetto alle scorse settimane. Senti più energia, più determinazione, e anche una rinnovata voglia di rimetterti in equilibrio. Tuttavia, lo stress rischia di sabotare i tuoi progressi se non impari a fermarti ogni tanto. Non puoi controllare tutto, e cercare di farlo ti prosciuga. La vera forza, a volte, è concedersi di respirare.

Sei una roccia, ma anche le montagne hanno bisogno del sole per brillare.

Voto: 3,5

Consiglio delle stelle siciliane: “Tu porti tuttu supra li spaddi, ma nun ti scurdari ca puru un muru si ferma un jornu pi respirari”.

CONSULTA L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: TUTTI I SEGNI