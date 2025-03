Oroscopo Capricorno: settimana dal 31 marzo al 6 aprile 2025

Le previsioni del segno

CAPRICORNO – Il mese era partito come quando alzi la tapparella e vedi pioggia e vento. Ma ora, finalmente, intravedi uno spiraglio di sole. L’amore potrebbe sorprenderti con una botta di romanticismo che manco nei film di Natale: basta che tu non faccia come sempre, ossia diffidente come un vecchio custode che non apre mai il cancello.

Lascia fluire ‘ste emozioni, che non fanno mica male! Sul lavoro ancora qualche strascico di polemiche passate, ma tra giovedì e venerdì puoi pure permetterti di sistemare un po’ di questioni spinose. Ti consiglio di approfittare, perché nei giorni seguenti l’energia cala come il telefono senza caricabatterie.

Fine settimana da relax forzato, tipo clausura, perché la forma fisica non ti regge più e il fisico chiede tregua. Meglio fermarsi prima che sia il corpo stesso a scioperare.

Più che Capricorno sembri un comodino: tutto chiuso e rigido.

Voto: 7

Consiglio delle stelle siciliane: “Sgancia stu cuori, ca si continui accussì ti resta rarraggiatu pi’ sempri.”

