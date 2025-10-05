Oroscopo Capricorno: settimana dal 6 al 12 ottobre 2025

Le previsioni del segno

CAPRICORNO – Sei il segno che scrive piani quinquennali anche per i sentimenti. Ma stavolta, Venere ti guarda benevola e ti dice: “Smettila di fare il burocrate dell’amore e buttati”.

Sei nel mezzo di una rivoluzione silenziosa: vuoi amare, vuoi tornare a fidarti, magari anche con una persona nuova. C’è chi ha chiuso una relazione e ora si riscopre vulnerabile ma pronto. Attento però a chi ti ha ostacolato nel passato. Alcuni torneranno come zavorre emotive. Ignorali.

Sul lavoro ti si apre un portone e tu stai ancora lì a controllare se il contratto è stato registrato all’ufficio protocollo. Dai, che puoi fare il salto di qualità, cambiare ruolo o soci. Il tuo senso di responsabilità a volte ti fa sembrare un robot stanco, ma i risultati cominciano ad arrivare e finalmente qualcuno si accorge di quanto vali.

A livello di benessere, cerca una tregua mentale: lasciati sorprendere da qualche buona notizia che arriva a metà settimana. La vera energia non è nei muscoli, ma nel cervello quando è finalmente in pace.

Hai tutto sotto controllo, tranne il bisogno di controllare tutto.

Voto: 9

Consiglio delle stelle siciliane: Nun ti fari sempri forza sulu, quarchi vota c’è chi ti voli beni senza chi ti guadagni nenti.

