Oroscopo Capricorno: settimana dal 9 al 15 febbraio 2026

CAPRICORNO – Questa settimana ti offre la possibilità di recuperare contatti, riallacciare rapporti e ampliare il tuo giro di conoscenze, soprattutto se negli ultimi tempi ti sei chiuso un po’ troppo nel tuo mondo. Guardi con maggiore fiducia alla seconda parte del mese e senti che qualcosa sta lentamente tornando al suo posto. Nei rapporti sentimentali il cielo è chiaro: evita giochi ambigui o tradimenti silenziosi. Se hai qualcosa da dire, una richiesta da fare o un malcontento da esprimere, meglio affrontare la questione subito e in modo diretto. Le storie consolidate possono vivere una fase interessante. Il fine settimana aiuta, soprattutto domenica, che regala momenti di complicità e maggiore apertura emotiva.

Sul lavoro è tempo di fare selezione. Dalla prossima settimana alcune scelte diventano inevitabili: tagliare rami secchi, allontanare persone poco sincere e ridimensionare programmi che non funzionano più. Non è una perdita, ma una liberazione. Proprio grazie a questa chiarezza il successo torna a farsi vedere, anche attraverso aiuti o facilitazioni che arrivano dall’esterno. La tua sicurezza e la capacità di puntare dritto all’obiettivo ti permettono di risolvere problemi che altri eviterebbero. Possibili discussioni su contratti o accordi, da gestire con calma e precisione. Attenzione solo a non esagerare con i carichi di lavoro tra giovedì e venerdì, quando la stanchezza può farsi sentire.

Dal punto di vista fisico è un buon momento per dieta e sport, purché senza eccessi. A metà settimana potresti sentirti più nervoso o affaticato. Ascolta il corpo e concediti pause vere. Domenica resta ideale per il recupero.

Quando scegli con chi e con cosa restare, tutto diventa più semplice.

Voto: 7,5

Consiglio delle stelle siciliane: Si fai pulizia senza paura, ti resta sulu chiddu che vali e ti fa caminari megghiu.

