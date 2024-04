Oroscopo del giorno: giovedì 18 aprile 2024

Le previsioni di tutti i segni

L’oroscopo del giorno di LiveSicilia, a cura di Skystar, per scoprire quali sono le previsioni del 18 aprile 2024. Amore, lavoro, benessere e fortuna. Classifica, voti e consigli delle stelle siciliane vi accompagneranno fino al sorgere del nuovo sole.

Oroscopo del giorno: da Ariete a Vergine, le previsioni del 18 aprile 2024

♈ Ariete: Ariete, il tuo entusiasmo spesso ti porta a saltare senza guardare. Oggi non è diverso: potresti voler conquistare il mondo, ma finisci per inciampare sul tappeto dell’ufficio. Voto: 6/10. Consiglio delle stelle siciliane: Cci voli pacenzia e vaselina pi passari la china!

♉ Toro: Caro Toro, oggi sei come quel gelato al cioccolato lasciato fuori dal freezer: un disastro colante. Soprattutto in amore, prova a non scioglierti al primo sguardo caldo. Voto: 5/10. Consiglio delle stelle siciliane: Cu’ nesci, arrinesci.

♊ Gemelli: Gemelli, oggi sei più confuso di un turista senza GPS. Doppia personalità o no, scegli una strada e pretendi di sapere dove vai. Voto: 7/10. Consiglio delle stelle siciliane: Si nun canusci, usa lu mappa!

♋ Cancro: Cancro, ti aggiri con l’umore di chi ha dimenticato l’ombrello e si ritrova sotto un acquazzone. Ricorda, dopo la pioggia arriva sempre il sole, anche se oggi sembra un miraggio. Voto: 6/10. Consiglio delle stelle siciliane: Doppu la tempesta veni la bonaccia.

♌ Leone: Leone, oggi ti senti il re della giungla, ma attenzione a non diventare il bufone della corte. Il tuo ruggito impaurisce più il tuo gatto che i tuoi rivali. Voto: 8/10. Consiglio delle stelle siciliane: Nun ti montari la testa!

♍ Vergine: Vergine, precisino come sempre, oggi potresti trovare quella virgola fuori posto nel trattato di pace mondiale. Peccato che nella vita quotidiana, le virgole non pagano le bollette. Voto: 7/10. Consiglio delle stelle siciliane: Megghiu ‘na cosa fatta ca centu parrati.

Oroscopo del giorno: da Bilancia a Pesci, le previsioni del 18 aprile 2024

♎ Bilancia: Bilancia, sei sempre in bilico tra due decisioni, e oggi non è diverso. Forse scegliere tra caffè o cappuccino sarà la tua Odissea. Voto: 5/10. Consiglio delle stelle siciliane: Fatti curaggiu e scigghi!

♏ Scorpione: Oggi, Scorpione, potresti sentirti come una spia in un film di serie B: molto mistero, poca sostanza. Prova a essere meno melodrammatico al supermercato. Voto: 7/10. Consiglio delle stelle siciliane: Un fari drammi pi ogni cosa!

♐ Sagittario: Sagittario, la tua avventura di oggi potrebbe essere trovare il telecomando. Non proprio l’Everest, ma ogni piccolo passo conta, vero? Voto: 7.5/10. Consiglio delle stelle siciliane: Chi va pianu, va sanu e va luntanu.

♑ Capricorno: Capricorno, sei serio come un esame finale oggi, ma ricorda, anche i professori sorridono ogni tanto. Allenta un po’ la cravatta e respira. Voto: 6/10. Consiglio delle stelle siciliane: Ridi ca ti passa.

♒ Acquario: Acquario, oggi sei come una nuvola in cielo: libero e fluttuante. Peccato che a volte ti dimentichi di atterrare. Voto: 7/10. Consiglio delle stelle siciliane: Scinni ogni tantu cu li pedi pi terra!

♓ Pesci: Pesci, il tuo mondo emotivo è così profondo oggi che potresti fare il tuffatore di perle in un bicchiere d’acqua. Cerca di non annegare in un mare di pensieri minori. Voto: 7.5/10. Consiglio delle stelle siciliane: Nun ti perdiri in un bicchieri d’acqua!

Classifica di giovedì 18 aprile 2024: dal primo all’ultimo segno

1 – Leone

2 – Sagittario

3 – Pesci

4 – Gemelli

5 – Vergine

6 – Scorpione

7 – Acquario

8 – Ariete

9 – Cancro

10 – Capricorno

11 – Toro

12 – Bilancia



