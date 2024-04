Oroscopo del giorno: mercoledì 17 aprile 2024

Le previsioni di tutti i segni

L’oroscopo del giorno di LiveSicilia, a cura di Skystar, per scoprire quali sono le previsioni del 17 aprile 2024. Amore, lavoro, benessere e fortuna. Classifica, voti e consigli delle stelle siciliane vi accompagneranno fino al sorgere del nuovo sole.

Oroscopo del giorno: da Ariete a Vergine, le previsioni del 17 aprile 2024

♈ Ariete

Ariete, oggi è un giorno perfetto per non ascoltare nessuno, proprio come al solito! Potresti voler dedicarti a creare ricordi, ma assicurati di non scordarti di ascoltare gli altri ogni tanto. Voto del giorno: 5/10. Consiglio delle stelle siciliane: “Cu avi lingua va a Tunisi” – usa quella lingua non solo per parlare ma anche per ascoltare!

♉ Toro

Toro, la tua perseveranza ti porta a scavare nei dettagli come un archeologo alla ricerca di tesori sepolti. È un buon giorno per ricerche, ma evita di trasformare gli amici in utensili di scavo. Voto del giorno: 7/10. Consiglio delle stelle siciliane: “L’amuri è comu ‘u ventu, si senti ma nun si vidi” – anche il tuo pragmatismo ha bisogno di un pizzico di romanticismo.

♊ Gemelli

Gemelli, oggi sei comunicativo e curioso come sempre. Buona giornata per esplorare nuove idee, ma attento a non disperdere troppo le tue energie. Voto del giorno: 6/10. Consiglio delle stelle siciliane: “Cu nesci, arrinesci” – chi esce e esplora, alla fine trova la sua strada.

♋ Cancro

Cancro, la tua sensibilità è al massimo oggi. Prenditi del tempo per meditare o per indulgere nella creatività. La calma è la tua alleata. Voto del giorno: 6/10. Consiglio delle stelle siciliane: “Mangia, bevi e arridi, chi sa si l’anno chi veni tu ci sidi” – goditi il momento presente.

♌ Leone

Leone, cerca di non esagerare nel voler essere al centro dell’attenzione. Un po’ di modestia non guasta. Oggi è il giorno giusto per essere più rilassato e meno teatrale. Voto del giorno: 5/10. Consiglio delle stelle siciliane: “Non tirari troppu la corda chi si rumpi” – a volte è meglio lasciar perdere per mantenere le relazioni.

♍ Vergine

Vergine, il tuo perfezionismo ti rende un prezioso punto di riferimento per chi cerca consigli. Oggi, però, cerca di non essere troppo critico verso te stesso o gli altri. Voto del giorno: 7/10. Consiglio delle stelle siciliane: “Cu si fa i cavuli sua, fa a muddica cu l’ogghiu” – concentrati sul tuo orto e tutto andrà per il meglio.

Oroscopo del giorno: da Bilancia a Pesci, le previsioni del 17 aprile 2024

♎ Bilancia

Bilancia, la tua ricerca dell’armonia ti porta spesso a mediare nei conflitti. Oggi, però, prova a non compromettere troppo i tuoi desideri per piacere agli altri. Voto del giorno: 6/10. Consiglio delle stelle siciliane: “Megghiu sulu chi mali accumpagnatu” – a volte è meglio stare soli che in cattiva compagnia.

♏ Scorpione

Scorpione, la tua intuizione è acuta, ma oggi potresti sentirti un po’ più diffidente del solito. Non lasciare che la sfiducia rovini le relazioni. Voto del giorno: 6/10. Consiglio delle stelle siciliane: “Occhiu, malocchiu, puru l’occhiu di l’acqua fazzu!” – ma non è necessario vedere fantasmi ovunque.

♐ Sagittario

Sagittario, la tua energia è alta, ma attento a non prendere decisioni affrettate. Ricorda di valutare bene le conseguenze delle tue azioni. Voto del giorno: 5/10. Consiglio delle stelle siciliane: “Non fari nenti a cucca i vuddi” – pensa prima di agire, specialmente oggi.

♑ Capricorno

Capricorno, lata determinazione oggi è inarrestabile, ma cerca di non essere troppo rigido. Esprimi i tuoi sentimenti e mostra un po’ di flessibilità. Voto del giorno: 8/10. Consiglio delle stelle siciliane: “A sapienza è a chiavi di tuttu; tenila stritta!” – la saggezza è essenziale, usala per aprire tutte le porte.

♒ Acquario

Acquario, la tua indipendenza è al primo posto, ma attento a non isolarti troppo dagli altri. Valorizza anche i rapporti umani, non solo i tuoi spazi. Voto del giorno: 6/10. Consiglio delle stelle siciliane: “Cu camina sulu, camina prestu, ma cu camina accumpagnatu, camina luntanu” – insieme si va più lontano.

♓ Pesci

Pesci, la tua fantasia oggi potrebbe portarti a inseguire chimere. Rimani con i piedi per terra e cerca di essere più realista nei tuoi progetti. Voto del giorno: 4/10. Consiglio delle stelle siciliane: “Non tutti i mali vènunu pi nuociri” – a volte anche le disillusioni portano a una maggiore consapevolezza.

Classifica di mercoledì 17 aprile 2024: dal primo all’ultimo segno

1 – Capricorno

2 – Toro

3 – Vergine

4 – Bilancia

5 – Acquario

6 – Gemelli

7 – Scorpione

8 – Cancro

9 – Leone

10 – Ariete

11 – Sagittario

12 – Pesci



