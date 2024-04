Oroscopo del giorno: sabato 13 aprile 2024

Le previsioni di tutti i segni

L’oroscopo del giorno di LiveSicilia, a cura di Skystar, per scoprire quali sono le previsioni del 13 aprile 2024. Amore, lavoro, benessere e fortuna. Classifica, voti e consigli delle stelle siciliane vi accompagneranno fino al sorgere del nuovo sole.

Oroscopo del giorno: da Ariete a Vergine, le previsioni del 13 aprile 2024

? Ariete: Pare che oggi tu possa scatenarti senza conseguenze, ma ricorda, anche le pecore hanno i denti! Oggi è un ottimo giorno per perdere amici e influenzare negativamente le persone. Voto: 4/10. Consiglio delle stelle siciliane: “Chiddu ca è scrittu, è scrittu. Ma talìa unni camini!”

? Toro: Un giorno perfetto per comprare cose di cui non hai bisogno con soldi che non hai. Approfittane per fare nuovi debiti! Voto: 5/10. Consiglio delle stelle siciliane: “Si nun canusci u mari, nun t’affacciari.”

? Gemelli: Sei confuso? Ottimo, è il momento giusto per prendere decisioni importanti che rimpiangerai domani. Voto: 3/10. Consiglio delle stelle siciliane: “A cu avi lingua, passa u mari.”

? Cancro: Oggi potresti sentirti come un granchio su una spiaggia soleggiata. Buona fortuna a trovare l’ombra! Voto: 6/10. Consiglio delle stelle siciliane: “Megghiu un uovu oggi ca na gallina dumani.”

? Leone: Usa il tuo fascino per scusarti per tutto. Anche se non funziona, almeno hai provato. Voto: 7/10. Consiglio delle stelle siciliane: “O mangi sta minestra o salti sta finestra.”

? Vergine: Prepara un elenco di tutte le cose che non andranno come previsto. Sarà lungo. Voto: 4/10. Consiglio delle stelle siciliane: “Cu nesci, arrinesci.”

Oroscopo del giorno: da Bilancia a Pesci, le previsioni del 13 aprile 2024

⚖️ Bilancia: La tua indecisione raggiunge nuovi livelli oggi; potresti anche lanciare una moneta. Voto: 5/10. Consiglio delle stelle siciliane: “Non si sapi mai unni la corda scappa.”

? Scorpione: Un giorno ideale per pianificare vendette che probabilmente non realizzerai mai. Voto: 6/10. Consiglio delle stelle siciliane: “Cu avi lingua va a Palermo.”

? Sagittario: Se puoi evitare di viaggiare oggi, fallo. Altrimenti, buon divertimento nel traffico! Voto: 3/10. Consiglio delle stelle siciliane: “Chi va dritto, va sicuro.”

? Capricorno: La tua giornata sarà produttiva come una tartaruga che corre i 100 metri piani. Prenditela comoda! Voto: 5/10. Consiglio delle stelle siciliane: “Lu tempu è denaru.”

? Acquario: È un ottimo giorno per iniziare nuovi progetti che sai non finirai. Voto: 6/10. Consiglio delle stelle siciliane: “L’occhiu vidi e u cori si nnamura.”

? Pesci: Il tuo umore sarà variabile come il tempo in primavera. Porta un ombrello! Voto: 4/10. Consiglio delle stelle siciliane: “Ama cu t’ama, rispetta cu ti rispetta.”

Classifica di sabato 13 aprile 2024: dal primo all’ultimo segno

1 – Leone

2 – Cancro

3 – Acquario

4 – Scorpione

5 – Capricorno

6 – Bilancia

7 – Toro

8 – Vergine

9 – Pesci

10 – Ariete

11 – Sagittario

12 – Gemelli



