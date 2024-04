Oroscopo del giorno: venerdì 19 aprile 2024

Le previsioni di tutti i segni

L’oroscopo del giorno di LiveSicilia, a cura di Skystar, per scoprire quali sono le previsioni del 19 aprile 2024. Amore, lavoro, benessere e fortuna. Classifica, voti e consigli delle stelle siciliane vi accompagneranno fino al sorgere del nuovo sole.

Oroscopo del giorno: da Ariete a Vergine, le previsioni del 19 aprile 2024

♈ Ariete

Oggi sei pieno di energia e non c’è niente che ti possa fermare. Investi in proprietà e prendi le redini in mano nelle riunioni. Solo ricorda, a volte rallentare non fa male. Voto: 7/10

(Consiglio delle stelle siciliane): Ammucciati e sparisci, oggi è meglio essiri visti picca e uditi nenti!

♉ Toro

Le attività di gruppo saranno fruttuose oggi, specialmente se prendi il comando. Forse è il momento di mostrare ai tuoi amici come si vince una partita. Voto: 8/10

(Consiglio delle stelle siciliane): Oggi a la tavula ti senti comu un re, mangia e bevi ca nuddu ti po’ judicari!

♊ Gemelli

La tua ambizione è alle stelle, ma attento a non perderti nei ricordi nostalgici. Una chiacchierata con un vecchio amico potrebbe rivelarsi più importante di quanto pensi. Voto: 6/10

(Consiglio delle stelle siciliane): Quannu ti veni a vizitari un vecchiu amicu, è megghiu ascutari chi parrai!

♋ Cancro

Preparati a viaggi improvvisi o opportunità di carriera inaspettate. Oggi tutto sembra possibile, quindi mantieni l’agenda libera! Voto: 9/10

(Consiglio delle stelle siciliane): Quannu a fortuna ti bascia, basciala puru tu!

♌ Leone

Oggi potresti ricevere doni inaspettati. Apri le braccia e accetta ciò che viene, ma sii veloce, le opportunità non durano per sempre. Voto: 8.5/10

(Consiglio delle stelle siciliane): Quannu ti chiovunu ‘mpignati, pigghiali alu volu!

♍ Vergine

Un vero vortice sociale oggi! Ma mantieni un occhio critico sugli altri, non tutto quello che luccica è oro. Voto: 7.5/10

(Consiglio delle stelle siciliane): Megghiu un occhiu chi vidi chiaru, ca centu ca taliunu scuru!

Oroscopo del giorno: da Bilancia a Pesci, le previsioni del 19 aprile 2024

♎ Bilancia

Energia armoniosa ti permette di risolvere conflitti e migliorare le relazioni. Un ottimo giorno per mostrare il tuo lato creativo. Voto: 9/10

(Consiglio delle stelle siciliane): A paci fa cresceri l’arbulu, travagghia e vidi chi fruttu ti duna!

♏ Scorpione

La tua intuizione è potente oggi. Usa questa saggezza per navigare attraverso complessità emotive e professionali. Voto: 8/10

(Consiglio delle stelle siciliane): Cu nasce tunnu, non po’ moriri quatratu; usa a to’ intuizioni!

♐ Sagittario

Un giorno pieno di energia positiva e opportunità di apprendimento. Usa questo momento per esplorare nuove idee e filosofie. Voto: 9.5/10

(Consiglio delle stelle siciliane): Si vo’ sapiri cosi novi, apriti l’arecchi e allarga l’occhi!

♑ Capricorno

Oggi è un giorno perfetto per fare piccole migliorie, sia in casa che in te stesso. Non essere troppo esigente con le opportunità che ti capitano. Voto: 6/10

(Consiglio delle stelle siciliane): Si vo’ sapiri cosi novi, apriti l’arecchi e allarga l’occhi!

♒ Acquario

La tua creatività e l’intuizione economica sono al massimo oggi. Cogli le opportunità per migliorare la tua situazione finanziaria. Voto: 7/10

(Consiglio delle stelle siciliane): Cu avi l’occhi aperti, trova ricchizzi sutta i petri!

♓ Pesci

Sei carico di entusiasmo e possibili nuove avventure. La tua energia positiva è contagiosa, approfittane per fare nuove esperienze. Voto: 8.5/10

(Consiglio delle stelle siciliane): Quannu l’acqua scura ‘nni porta fortuna, nuota cu spiranza!

Classifica di venerdì 19 aprile 2024: dal primo all’ultimo segno

1 – Sagittario

2 – Cancro

3 – Bilancia

4 – Leone

5 – Pesci

6 – Toro

7 – Scorpione

8 – Vergine

9 – Ariete

10 – Acquario

11 – Gemelli

12 – Capricorno



SCOPRI L’OROSCOPO, LA CLASSIFICA E I VOTI DI TUTTA LA SETTIMANA: CLICCA QUI