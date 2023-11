Oroscopo della settimana: Cancro

Settimana dal 13 al 19 novembre: le previsioni del segno

CANCRO – Questa settimana il vostro umore cambia più rapidamente di un cielo primaverile. In amore, siete come lune che orbitano in modo imprevedibile, il che può essere un po’ sconcertante per chi vi sta vicino. Nel lavoro, le stelle vi sostengono, ma non dimenticate di metterci del vostro. La salute richiede un po’ di attenzione, soprattutto perché tendete a trattenere troppo. Ricordatevi di esprimere i vostri sentimenti, anche se non in forma di grugniti. Voto: 4/10. “Megghiu suli ca mal’accumpagnati.”



