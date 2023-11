Oroscopo della settimana: Gemelli

Settimana dal 13 al 19 novembre: le previsioni del segno

1' DI LETTURA

GEMELLI – Siete come pittori che cercano di catturare l’essenza dell’amore in ogni pennellata. Ogni incontro è un’opportunità per creare un capolavoro emotivo. Nel lavoro, il vostro spirito imprenditoriale è più vivo che mai, ma ricordatevi di non diventare troppo competitivi, potreste trasformarvi in un Van Gogh senza orecchio. La salute va monitorata, specialmente quel nervosismo che vi fa dipingere quadri troppo… intensi. Voto: 7/10. “Ci vonnu ccippi di centu cantara Chi lu focu di pagghia pocu dura.”



CONSULTA L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: TUTTI I SEGNI