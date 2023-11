Oroscopo della settimana: Pesci

Settimana dal 13 al 19 novembre: le previsioni del segno

1' DI LETTURA

PESCI – Questa settimana siete come navigatori che solcano mari emotivi in cerca di un porto sicuro. Ogni relazione è un’avventura, ogni sguardo una bussola. Nel lavoro, remate con forza verso i vostri obiettivi, ma non dimenticate di godervi il viaggio. La salute richiede un po’ di equilibrio: mantenete la calma anche nelle tempeste più forti. Ricordatevi che ogni navigatore ha bisogno di una bussola affidabile. Voto: 5/10. “Chi fa la famigghia s’appasta la carne.”

CONSULTA L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: TUTTI I SEGNI