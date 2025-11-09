Oroscopo Gemelli: settimana dal 10 al 16 novembre 2025

Le previsioni del segno

GEMELLI – Ti svegli ogni giorno con una nuova versione di te stesso, e nemmeno tu sai quale uscirà la prossima mattina. Questa settimana sei un concentrato di idee, ironia e caos creativo. L’amore, però, ti fa impazzire. Potresti passare da “non voglio nessuno” a “perché non mi scrive più?” nel giro di dieci minuti.

Evita le polemiche: la tua lingua tagliente potrebbe ferire anche chi non se lo merita. Se hai discusso con qualcuno di importante, prova a ritrovare il dialogo con leggerezza, senza trasformare ogni parola in un processo verbale. Il cielo ti invita a essere più morbido e meno analitico. Non serve capire tutto, a volte basta sentire.

Sul lavoro, invece, sei una forza della natura. Idee brillanti, contatti fortunati e una ventata di novità. Potresti trovare finalmente la tua direzione, o almeno una che ti entusiasmi abbastanza da seguirla per qualche settimana. Ti senti vivo, ma devi fare attenzione a non esaurirti.

La mente corre più veloce del corpo e ogni tanto serve frenare. Il movimento ti aiuta a scaricare la tensione. Cammina, balla, fai sport, ma non tenerti tutto dentro, altrimenti esplodi in battute sarcastiche che non tutti capiscono.

Le tue idee viaggiano alla velocità della luce, peccato che dimentichi dove le hai parcheggiate.

Voto: 8,5

Consiglio delle stelle siciliane: “Arrestati un pocu, ca a forza di pinsari troppu ti scappa puru ‘u cori”.

