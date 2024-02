Oroscopo Gemelli: settimana dal 12 al 18 febbraio 2024

Le previsioni del segno

GEMELLI – “I Gemelli sono come un’app di incontri: sempre pronti a scorrere verso il prossimo match, sperando che sia quello giusto.” L’amore promette momenti romantici, soprattutto per San Valentino, e nuovi incontri per i single. Sul lavoro, la situazione sembra stabile; l’impegno non manca, ma nemmeno le sorprese.

Voto: 7/10. “Gemelli, siete come un aggiornamento software: promettete di migliorare le cose, ma a volte fate solo confusione.” “Megghiu un uovo oggi ca na gallina dumani” (Meglio un uovo oggi che una gallina domani) – un invito a godere del presente, senza perdere tempo in indecisioni.

I Gemelli sono l’anima della festa, con uno che parla al telefono mentre l’altro condivide storie faccia a faccia, dimostrando la loro natura estremamente sociale e la capacità di gestire più conversazioni contemporaneamente, un vero spettacolo di multitasking vivente.



