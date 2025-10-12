Oroscopo Gemelli: settimana dal 13 al 19 ottobre 2025

Le previsioni del segno

GEMELLI – Ah, quanto ti piace complicarti la vita. Ti sei appena liberato di una storia o di un incastro sentimentale e già stai lì a chiederti se hai fatto bene o se quella persona “in fondo un po’ ti manca”. Spoiler: ti manca solo quando sei annoiato. Mercurio ti spinge ad allargare la cerchia sociale, ma tu preferisci fare zapping emotivo, un po’ qui, un po’ là, senza mai fermarti troppo a lungo.

Nel lavoro sei irrequieto come uno stagista al suo primo giorno. Tra cambi di programma, attese eterne e gente che risponde alle mail solo con gli emoji, rischi di perdere la pazienza. Però le motivazioni ci sono: vuoi affermarti, brillare, far vedere che non sei solo “quello simpatico” ma anche uno che sa il fatto suo. Però occhio ai soldi: non è il momento di fare il brillante con la carta di credito.

Fisicamente sei un po’ sbilanciato: la mente viaggia, ma il corpo ti chiede pietà. Non strafare, specialmente con l’attività fisica. Non è il momento di dimostrare niente a nessuno, soprattutto se il ginocchio ti scricchiola quando sali le scale.

Hai fatto pace con il caos, ma lui vuole il divorzio.

Voto: 4,5

Consiglio delle stelle siciliane: Ti perdi tra i pinseri e poi ti scanti ca resti sulu. Fatti truvari, ma prima truova a tia.

