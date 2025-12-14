Oroscopo Gemelli: settimana dal 15 al 21 dicembre 2025

Le previsioni del segno

GEMELLI – La settimana per te è un misto tra una maratona e una sessione di domande esistenziali poste senza preavviso. In amore manca il tempo, o manca la voglia, o manca la tolleranza. Scegli pure l’opzione che preferisci. Potresti essere tu a creare distanze, oppure potresti subire atteggiamenti che richiedono più elasticità di quella che un Gemelli possiede quando è sotto pressione. Le mancanze del partner si digeriscono con fatica, mentre le tue intolleranze diventano come spezie troppo forti in una ricetta già complicata. Il cielo, comunque, promette un alleggerimento dalla prossima settimana, lasciando intravedere spiragli più luminosi. Ciononostante, se cerchi emozioni “particolari”, l’universo è pronto a soddisfarti: incontri, stimoli, vibrazioni insolite… insomma, tutto ciò che alimenta il tuo bisogno cronico di novità.

Sul lavoro i pianeti ti proteggono, ma non ti regalano percorsi semplici. Ti impegni, fai, disfi, ti sbatti… e poi il risultato arriva, sì, ma meno brillante del previsto. C’è però un progressivo miglioramento nell’aria. I nuovi contatti diventano interessanti, soprattutto se ti muovi tra città, trasferte, ambienti nuovi. Attenzione però agli scontri improvvisi: la lingua corre veloce e le polemiche ancora di più. Dovrai dosare parole e gesti come un equilibrista che cammina con un vassoio pieno.

Fisicamente, il rischio numero uno è l’iperattività: troppi impegni, troppe corse, troppe richieste. Il corpo ti manda messaggi chiari: rallentare non è un’opzione, è un atto di sopravvivenza. Servirebbe un’attività rilassante, qualcosa che ti faccia rientrare nel corpo e uscire temporaneamente dalla mente. E, soprattutto, dovresti essere più indulgente nei giudizi, verso te stesso e gli altri.

Stai gestendo così tante cose che persino il multitasking ti ha chiesto una pausa.

Voto: 3,5

Consiglio delle stelle siciliane: “Tèniti calmu: nun ogni pinseri merita risposta, e a voti basta chiudiri l’occhi pi ritruvari l’equilibriu”.

