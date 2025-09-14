Oroscopo Gemelli: settimana dal 15 al 21 settembre 2025

Le previsioni del segno

GEMELLI – In amore hai voglia di tutto, tranne che di relazioni noiose. Se ti vediamo improvvisamente entusiasta di qualcuno, diamo tempo tre giorni e stai già pensando “meh, troppo prevedibile”.

Però stavolta Venere ti aiuta, e potresti trovare qualcuno capace di tenerti testa, magari sorprendendoti proprio quando pensavi di esserti già stancato. Se sei in coppia, invece, è il momento giusto per rispolverare il gioco e la curiosità. Dì addio alla routine e inventati qualcosa: anche solo una cena strana, una gita, un karaoke (ok, forse no il karaoke).

Nel lavoro sei come una centrifuga di idee: qualcuna anche buona, altre assolutamente inutili, ma tutte potenzialmente redditizie se solo riuscissi a concentrarti per più di cinque minuti. Aspetti risposte che non arrivano, e nel frattempo ti inventi piani B, C, D e anche E. Ti senti confuso? Normale. Ma nella confusione tu, stranamente, ci sguazzi bene. Dopo il 18, si comincia a vedere la luce.

Hai ancora addosso un po’ di stanchezza, ma resisti. Il weekend è ottimo per ricaricare: amici, leggerezza, anche una piccola fuga fuori città. O almeno lontano da chi ti stressa.

La tua attenzione dura quanto la carica di un telefono usato.

Voto: 6,5

Consiglio delle stelle siciliane: Mi piaci quannu mi stimuli la testa, ma si arricogghi i stessi cosi, mi ni scappu comu quannu vaju a fari jogging senza mancu pinsarici.

