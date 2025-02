Oroscopo Gemelli: settimana dal 17 al 23 febbraio 2025

Le previsioni del segno

GEMELLI – Sei il solito casinista sentimentale: vuoi qualcosa di nuovo ma non vuoi mollare il vecchio, e così finisci per impantanarti in storie complicate.

Single in cerca di avventura? Troverai pane per i tuoi denti, ma attenzione a non affezionarti troppo ai flirt usa e getta. Chi è in coppia ha voglia di definire il rapporto, ma occhio alle discussioni inutili. Sul lavoro, idee brillanti ma ancora poco concrete: serve metodo, non solo fantasia. Periodo di alti e bassi per la salute, evita sbalzi di temperatura e posizioni improbabili sul divano.

“Vuoi tutto e il contrario di tutto. Decide la testa, ma poi arriva il cuore e fa casino.”

Voto: 6,5

Consiglio delle stelle siciliane: “Prima di parrare pensa, ca certi voti l’occhi parlanu cchiù di li paroli!”

