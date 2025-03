Oroscopo Gemelli: settimana dal 17 al 23 marzo 2025

Le previsioni del segno

GEMELLI – Ti piace il brivido dell’impossibile, tipo cercare di aprire un barattolo sottovuoto con le mani bagnate. Questa settimana potrebbe spingerti verso persone irraggiungibili, ma il bello è che per te questo è solo un incentivo.

Accetta inviti, esci e vedrai che le stelle sono dalla tua: con Venere dalla tua parte, le conferme non mancheranno. Sul lavoro, buone occasioni per chi lavora con la creatività, ma occhio a non pretendere la luna: a furia di chiedere, potresti trovarti con un carico di responsabilità che manco un mulo siciliano.

La salute migliora e finalmente inizi a sentirti più in forma, quasi come dopo aver smesso di mangiare fritti per due giorni (ma poi ci ricadi).

Sei più carico tu questa settimana che la batteria del cellulare alle 8 di mattina.

Voto: 8

Consiglio delle stelle siciliane: Si vui l’amuri, ‘un stari troppu a guardari! C’era unu ca aspittava u mumentu giustu… e si truvau sulu!

