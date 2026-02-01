Oroscopo Gemelli: settimana dal 2 all’8 febbraio 2026

Le previsioni del segno

GEMELLI – Settimana vivace, stimolante, quasi elettrica, proprio come piace a te. Se sei solo e stai cercando qualcosa che non sia solo un flirt passeggero, il periodo offre occasioni interessanti, capaci di solleticare la tua curiosità mentale prima ancora che il cuore. Gli incontri non mancano e hanno un potenziale più profondo del previsto, purché tu non scappi appena senti parlare di stabilità. Per chi vive relazioni consolidate, il cielo favorisce un recupero importante. Passione e complicità tornano a intrecciarsi, ma soprattutto si rafforza quella fiducia reciproca che per te non è mai scontata. Aprirti davvero resta una sfida, ma questa settimana ti senti più disposto a farlo.

Sul lavoro il vento soffia decisamente a favore. Marte e Venere rendono il tuo cielo professionale dinamico, veloce, pieno di possibilità. Non c’è tempo da perdere e lo senti chiaramente. Potresti ricevere una conferma già a metà settimana, un segnale che ti fa sentire finalmente riconosciuto. È un periodo ideale per chi vuole fare carriera o portare avanti più progetti contemporaneamente, cosa che per te è quasi naturale. L’unico rischio è quello di lasciare spazio alle ansie, che arrivano puntuali quando tutto sembra andare troppo bene. Cerca di non sabotarti con pensieri inutili.

Dal punto di vista fisico ed emotivo, la settimana è valida ma non lineare. L’umore oscilla, il sonno potrebbe essere disturbato e qualche imprudenza è dietro l’angolo. I soliti segnali del corpo – tensioni, mal di stomaco – tornano quando non ti concedi pause. Il contatto con la natura, anche solo una passeggiata, può aiutarti a riequilibrare mente e corpo. Non sei fatto per stare fermo, ma neanche per correre senza meta.

Il tuo problema non è la velocità, è ricordarti dove stai andando.

Voto: 7,5

Consiglio delle stelle siciliane: Si rallenti n’anticchia, nun perdi nenti. Ti servi pi capiri megghiu cu’ sì e cu’ voli teniri vicinu.

CONSULTA L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: TUTTI I SEGNI