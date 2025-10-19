Oroscopo Gemelli: settimana dal 20 al 26 ottobre 2025

Le previsioni del segno

GEMELLI – Finalmente ti senti di nuovo il protagonista della sitcom della tua vita. Hai la parlantina di sempre, ma adesso hai pure il pubblico che ride alle battute. Settimana frizzante nei sentimenti: puoi fare nuove conoscenze, alimentare le vecchie o semplicemente goderti il piacere delle relazioni umane. Cosa che fai benissimo, finché non ti annoi (cioè dopo 3 giorni). Chi ti ama deve starti dietro come a un quiz con risposta multipla.

Nel lavoro, sei un razzo in decollo. Se c’è qualcosa che ti sta stretto, cambia rotta. Nuovi accordi, nuove opportunità: sembra quasi che l’universo abbia trovato finalmente la tua mail. Giovedì ti porterà fortuna e forse anche un “sì” che aspettavi da un po’. Se hai progetti da confermare, fallo ora: poi potrebbe esserci la fila.

Per la salute, va tutto bene…se ti decidi a cambiare un po’ le abitudini. Sempre lo stesso bar, stessa strada, stessa pausa pranzo? Dai, sorprendi te stesso e prenota un weekend dove non conosci nessuno e dove puoi reinventarti.

Sei come un aperitivo lungo: inebriante, ma dopo un po’ gira la testa a tutti.

Voto: 8,5

Consiglio delle stelle siciliane: Sì comu ‘na ventata: porti frescura, ma ogni tantu scatini ‘na tempesta… prova a rallentari, ca si no resti sulu cu l’eco di risati.

CONSULTA L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: TUTTI I SEGNI