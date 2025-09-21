Oroscopo Gemelli: settimana dal 22 al 28 settembre 2025

Le previsioni del segno

GEMELLI – Non sei mai stato famoso per la coerenza e anche questa settimana confermi la regola. Sei nel pieno di un’epoca di bilanci emotivi, tipo revisione sentimentale dell’anno. Ti guardi allo specchio e ti chiedi: “Ma io, che voglio davvero?”. Ecco, già che ti fai la domanda è un inizio.

Venere ti spinge a scavare tra i desideri, i sogni e le confusioni emotive, ma niente panico: le giornate centrali della settimana ti offriranno ottime occasioni per capire se stai con la persona giusta o solo perché vi dividete Netflix. Attento, però: nel weekend ti serve una pausa da tutto e tutti, compresi i tuoi pensieri.

Sul lavoro, invece, sei una macchina da guerra: Mercurio ti spalleggia e tu parli, convinci, firmi, proponi, quasi quasi vendi pure ghiaccio agli eschimesi. Le opportunità non mancano e se hai un progetto nel cassetto, è il momento di tirarlo fuori e urlargli: “È ora di fatturare!”

A livello mentale ti stai riorganizzando. Introspezione è la parola d’ordine. Prenditi del tempo per capire che direzione vuoi prendere, anche dentro casa: ogni tanto i parenti ti stressano più del lavoro. Medita, cammina, leggi qualcosa che non sia solo un meme o una chat di gruppo.

La tua mente è un browser con 47 tab aperti, ma almeno adesso hai deciso di chiuderne due.

Voto: 8

Consiglio delle stelle siciliane: Prima chiuditi ‘nta stanza, poi riapriti ‘o munnu. Ma prima capisci chi sei e chi ci vo’ stari.

