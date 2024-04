Oroscopo Gemelli: settimana dal 29 aprile al 5 maggio 2024

Le previsioni del segno

GEMELLI – Questa settimana sembra un campo minato in amore, Gemelli. Le crisi latenti potrebbero aver trovato una soluzione, ma non mancano i piccoli scontri nei rapporti di lunga data. Se sei single, invece, sembra che giugno porterà novità interessanti.

Sul lavoro, nonostante qualche intoppo nelle giornate di maggio, la situazione complessiva appare positiva. Hai la forza e la determinazione per superare ogni ostacolo e guardare avanti con ottimismo, specialmente con l’arrivo di Giove che promette risvegli significativi da giugno in poi.

Per il tuo benessere, la settimana potrebbe portare qualche disturbo leggero, ma niente che non possa essere gestito con un po’ di attenzione. Ricorda di non reprimere le tue emozioni, altrimenti rischi di somatizzare lo stress.

Oroscopo Gemelli: cosa dicono le stelle siciliane

“Nessun ostacolo è troppo grande se hai la scarpa giusta.” Voto: 8/10 “Cu nesci, arrinesci.”



