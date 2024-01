Oroscopo Gemelli: settimana dal 29 gennaio al 4 febbraio

Le previsioni del segno

GEMELLI – In amore, Gemelli, sembri un giocoliere che tiene in aria troppe palle: la situazione migliora, ma attenzione alle discussioni di tipo finanziario. Lavorativamente, sei come un artista in cerca di ispirazione: controlla la tensione nervosa e evita conflitti inutili.

La tua situazione potrebbe cambiare tra maggio e giugno, quindi pazienza. Sul fronte benessere, la tensione nervosa è il tuo nemico principale: cerca di mantenere la calma e organizza meglio i tuoi impegni.

Se la tensione fosse un combustibile, potresti alimentare un razzo. Voto: 6/10. “Cu li donni si ridi a la trasuta, e si chianci a la nisciuta.”



