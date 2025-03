Oroscopo Gemelli: settimana dal 31 marzo al 6 aprile 2025

Le previsioni del segno

GEMELLI – Passionale sì, ma con l’umore di un ascensore rotto. Se vuoi una storia vera, e non solo un flirt da happy hour, devi smettere di mettere le mani avanti ogni volta che qualcosa si fa serio. Entro maggio potresti fare il botto, ma attento: giovedì e venerdì rischiano di portarti a dubitare anche del fatto che la Nutella sia buona (e ci vuole, per farlo). Calma e sangue freddo, che litigare per sciocchezze è sport olimpico, ma tu hai già dato.

Sul lavoro c’è un’aria da rinascita, come quando ti svegli e scopri che il caffè non è finito. Se hai un’attività in proprio o progetti da avviare, buttati: l’energia mentale è a mille e puoi finalmente vedere la luce dopo un periodo di blackout. Non prendere però troppi impegni tutti insieme, che poi finisci a piangere sul calendario e a dire “ma chi me l’ha fatto fare?”.

Fisicamente sei tipo un criceto nella ruota: energia a palla, ma attenzione che a metà settimana rischi di rimanere senza fiato. Meno multitasking e più attenzione a te stesso.

Gemelli, se ci fosse una medaglia per chi si complica la vita da solo, la vinceresti pure bendato.

Voto: 7

Consiglio delle stelle siciliane: “Non ti scurdari di respirari, picchì si ti metti a fari tuttu, finisci ca nun fai nenti.”

CONSULTA L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: TUTTI I SEGNI