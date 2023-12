Le previsioni del segno

GEMELLI – La tua settimana sembra un episodio di una serie TV leggera e divertente. Le relazioni senza impegno sembrano attrarre la tua attenzione, ma attento a non perderti in troppi subplot. Sul lavoro, potresti sentirti come se stessi facendo malabarismi con più progetti contemporaneamente.

Ricorda, è importante trovare il tempo per rilassarsi e ricaricare le energie. Voto: 6.5/10. “Assai beni balla, cui la fortuna sona.”



