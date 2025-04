Oroscopo Gemelli: settimana dal 7 al 13 aprile 2025

Le previsioni del segno

GEMELLI – L’ironia è la tua difesa preferita, ma sotto sotto stai cercando attenzione come un gatto affamato. Questa settimana nei sentimenti sei polemico come un opinionista sotto caffeina: ogni gesto del partner è da analizzare, commentare e forse anche riscrivere. Però, dai, non è che devi per forza fare saltare tutto per vedere se ti rincorrono.

Al lavoro, la pressione ti fa sudare ma non molli: sei in una fase in cui tra famiglia, scadenze e sogni di fuga alle Maldive, cerchi di non esplodere. I conti non tornano? Strano eh. Forse smettere di comprare oggetti inutili alle tre di notte potrebbe aiutare. La creatività è il tuo jolly, ma serve costanza per vincere la partita.

Il corpo regge, ma la mente ogni tanto fa tilt. Prova a staccare, a fare sport, o almeno a smettere di guardare meme fino alle 2 di notte.

Sei la persona più interessante della stanza. Peccato che la stanza sia il tuo cervello in crisi.

Voto: 7

Consiglio delle stelle siciliane: Troppu pinsari e paroli, e poi ti scordi i fatti: calmati e concentra ‘u cori.

CONSULTA L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: TUTTI I SEGNI