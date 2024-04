Oroscopo Gemelli: settimana dall’8 al 14 aprile 2024

Le previsioni del segno

GEMELLI – In amore, sembri avere accumulato più distrazioni che trofei, con il lavoro che assorbe la maggior parte del tuo tempo e delle tue energie, lasciandoti con quel vuoto emotivo che nemmeno una maratona di serie TV può colmare. Fortunatamente, Venere sta per girare l’angolo, promettendo di riportare un po’ di serenità nel tuo caotico mondo sentimentale.

Sul lavoro, sei il protagonista di un thriller legale, dove l’unica via di fuga è affrontare immediatamente ogni problema, con la speranza di vedere la luce alla fine del tunnel nelle prossime settimane. Per quanto riguarda il benessere, sembri stare bene, a patto di non trasformare ogni pasto in un buffet libero di stress.

In poche parole, sei come quel libro di misteri che, nonostante tutto, non riesci a smettere di leggere. Voto: 5/10. “Cu’ si fa i cazzi sua campa cent’anni.” Ma a volte, fare i propri affari significa anche non dimenticarsi di vivere.



