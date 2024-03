Oroscopo del giorno: la classifica completa del 22 marzo 2024

Le previsioni di tutti i segni

L’oroscopo del giorno di LiveSicilia, a cura di Skystar, per scoprire quali sono le previsioni del 22 marzo 2024. Amore, lavoro, benessere e fortuna. Classifica, voti e consigli delle stelle siciliane vi accompagneranno fino al sorgere del nuovo sole.

Oroscopo del giorno: da Ariete a Vergine, le previsioni del 22 marzo 2024

Ariete ♈

Oggi l’Ariete può trasformare la sua impazienza in un superpotere, velocizzando i tempi di attesa al supermercato o incantando i semafori per restare sempre verdi. La vostra inarrestabile energia vi rende protagonisti indiscussi di qualsiasi fila. Ricordate, però, che anche Flash aveva bisogno di fermarsi a riflettere di tanto in tanto. Voto: 8/10. Consiglio delle stelle siciliane: Fatti i cavuli tò e lascia stari quelli d’â genti!

Toro ♉

Caro Toro, la vostra cautela vi fa assomigliare a un eroe epico che naviga tra le insidie di una dieta senza carboidrati: coraggioso ma sempre con un occhio alla prossima tentazione. Usate la vostra prudenza per non finire a fare binge-watching di serie tv invece di completare le vostre missioni. Voto: 7/10. Consiglio delle stelle siciliane: L’amuri è comu ‘u timpurali: arriva all’improvvisu e porta via tuttu.

Gemelli ♊

Il vostro carisma oggi vi rende più attraenti di un gattino su internet. Sfruttate questa vostra qualità per diffondere positività, ma ricordatevi di non sprecare tutte le vostre energie in conversazioni superficiali. Voto: 9/10. Consiglio delle stelle siciliane: Si vo’ campari felici, fa’ finta di essiri n’anticchia scimunitu.

Cancro ♋

Cancro, il vostro intuito vi guiderà attraverso le nebbie del dubbio come un faro in una notte buia. Ma attenzione a non ignorare le piccole cose, potrebbero essere più importanti di quanto pensiate. Voto: 6/10. Consiglio delle stelle siciliane: Nun t’affannari, ca l’acqua va sempri ô mari.

Leone ♌

Il Leone oggi si sente come un regista di successo: tutti vogliono un pezzo di voi. Gestite la vostra energia come se fosse il budget di un blockbuster: con saggezza e un pizzico di audacia. Voto: 8.5/10. Consiglio delle stelle siciliane: Cu nasce tunnu nun po’ muriri quatratu.

Vergine ♍

La vostra precisione oggi è paragonabile a quella di un chirurgo in sala operatoria. Usatela per curare non solo i vostri progetti ma anche le relazioni. Voto: 7.5/10. Consiglio delle stelle siciliane: Cu si fa i cazzi so’, campa cent’anni.

Oroscopo del giorno: da Bilancia a Pesci, le previsioni del 22 marzo 2024

Bilancia ♎

L’equilibrio è la vostra parola d’ordine, ma oggi vi sentite come equilibristi su un filo sospeso sul Grand Canyon. Usate la vostra diplomazia per navigare tra le sfide, ricordandovi che ogni tanto è necessario scegliere da che parte cadere. Voto: 8/10. Consiglio delle stelle siciliane: Megghiu sulu ca mal accumpagnatu.

Scorpione ♏

Scorpione, il vostro lato misterioso oggi attira più curiosi di un romanzo giallo al buio. Sfruttatelo per creare alleanze, ma attenzione a non trasformarvi in antagonisti di voi stessi. Voto: 7/10. Consiglio delle stelle siciliane: Nun daricci corda a chiddi ca nun sannu tirari.

Sagittario ♐

L’ottimismo e la vostra innata capacità di colpire il bersaglio anche al buio vi rendono invincibili. Ma ricordate che anche la freccia più precisa ha bisogno di una direzione. Voto: 9/10. Consiglio delle stelle siciliane: Camina drittu e teni l’orecchi ap

chie, o riformulando consigli. La vostra natura avventurosa vi guida, ma è il tempo a determinare il ritmo. Voto: 9/10. Consiglio delle stelle siciliane: Si voli volari, ampara d’ali sparvieri.

Capricorno ♑

Oggi, Capricorno, avete la determinazione di un maratoneta alla vigilia della gara. Il vostro spirito metodico vi aiuta a superare ogni ostacolo, ma non dimenticate di godervi il paesaggio lungo il percorso. Voto: 6.5/10. Consiglio delle stelle siciliane: Nun ti scurdari chi t’ha datu l’acqua quannu avivi siti.

Acquario ♒

La vostra tendenza a rifugiarsi nei propri pensieri oggi vi rende simili a un filosofo in meditazione. Questo è un momento per ascoltare più che per parlare, per comprendere più che per essere compreso. Voto: 7/10. Consiglio delle stelle siciliane: L’acqua cheta rovina i ponti.

Pesci ♓

Pesci, oggi vi trovate a navigare in acque turbolente, ma la vostra capacità di adattamento vi trasforma in abili marinai. Le sfide che incontrate vi fortificano, preparandovi a scoperte inaspettate. Voto: 8/10. Consiglio delle stelle siciliane: U mari nun si misura a spanni.

La classifica dell’oroscopo del 22 marzo 2024

1 – Gemelli

2 – Sagittario

3 – Ariete

4 – Leone

5 – Pesci

6 – Bilancia

7 – Toro

8 – Vergine

9 – Acquario

10 – Scorpione

11 – Capricorno

12 – Cancro

