Oroscopo della settimana dal 18 al 24 marzo 2024: la classifica completa di Skystar

L’oroscopo della settimana di LiveSicilia, a cura di Skystar, per scoprire quali saranno le previsioni per i prossimi 7 giorni, dal 18 al 24 marzo 2024. Amore, lavoro, benessere e fortuna. Classifica, voti e proverbi siciliani vi accompagneranno fino al prossimo weekend.

Oroscopo, settimana dal 4 al 10 marzo 2024: i segni migliori

1 – Gemelli

Sei in un momento di chiarezza affettiva tale che potresti tranquillamente offrirti come consulente sentimentale su YouTube… VAI AL SEGNO

2 – Vergine

Sembra che tu stia vivendo il tuo personale “Giorno della marmotta” amoroso, ma senza Bill Murray per alleggerire l’atmosfera… VAI AL SEGNO

3 – Ariete

Questa settimana per te sembra che l’universo abbia deciso di darti una scossa energetica simile a quella di un caffè doppio dopo una notte insonne… VAI AL SEGNO

4 – Leone

La tua vita sentimentale ultimamente sembra un’episodio di una telenovela in cui non sai mai se stai venendo lasciato o se stai per ricevere una proposta di matrimonio… VAI AL SEGNO

5 – Capricorno

Sei in quel momento dell’anno in cui puoi scegliere se essere il Casanova della situazione o il partner fedele che non sa nemmeno dove si trova il bar più vicino… VAI AL SEGNO

6 – Scorpione

Il tuo settore amoroso potrebbe essere paragonato a una partita a Risiko: strategie complesse… VAI AL SEGNO

Oroscopo, settimana dal 4 al 10 marzo 2024: i segni peggiori

7 – Cancro

Questa settimana sembra che Venere ti abbia preso per mano, guidandovi verso l’empireo dell’amore con la grazia di un ballerino di balletto… VAI AL SEGNO

8 – Bilancia

Sei come un turista in una città sconosciuta senza mappa: sai che c’è molto da esplorare, ma non hai idea di dove iniziare… VAI AL SEGNO

9 – Pesci

Navighi in acque tranquille, o almeno così sembra fino a quando non ti rendi conto che quella tranquillità era solo l’occhio del ciclone… VAI AL SEGNO

10 – Toro

Sembra che Mercurio abbia deciso di giocarvi qualche scherzetto, creando più tensione in casa vostra di quella presente in una puntata di “Beautiful”… VAI AL SEGNO

11 – Sagittario

Se c’è una cosa che il Sagittario sa fare è mettere il caos nel reparto sentimentale con la stessa maestria con cui si cambiano i canali TV… VAI AL SEGNO

12 – Acquario

Vivi una settimana al ritmo di una telenovela venezuelana, completa di gelosie, crisi di identità, e momenti di intensa riflessione davanti al mare al tramonto… VAI AL SEGNO