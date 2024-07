Oroscopo del giorno: giovedì 4 luglio 2024

Le previsioni di tutti i segni

L’oroscopo del giorno di LiveSicilia, a cura di Skystar, per scoprire quali sono le previsioni del 4 luglio 2024. Amore, lavoro, benessere e fortuna. Classifica, voti e consigli delle stelle siciliane vi accompagneranno fino al sorgere del nuovo sole.

Oroscopo del giorno: da Ariete a Vergine, le previsioni del 4 luglio 2024

♈ Ariete – 4 luglio 2024

Oggi l’Ariete deve fare attenzione alle tensioni in amore. Le dissonanze di Venere in Cancro potrebbero portare a qualche incomprensione. Dal 12, con Venere in Leone, la situazione migliorerà, portando più stabilità. In ambito lavorativo, potrebbe esserci noia fino al 20, ma poi l’entusiasmo tornerà grazie a Marte in Gemelli.

Consiglio delle stelle siciliane: “Nenti cchiù cugghiuni, rilassati e godi di ciò ca hai.” Commento in siciliano: “Oggi chiù tostu è megghiu unni stai tranquillu ca fari frunti a sti tensioni.”

Voto: 6

♉ Toro – 4 luglio 2024

Per il Toro, Venere in Cancro crea un’atmosfera piacevole fino all’11. Dopo di che, Venere in Leone potrebbe portare scompiglio, costringendoti a uscire dalla tua comfort zone. Al lavoro, Marte ti spinge a gettare le basi per il futuro, ma dopo il 20, l’energia potrebbe diventare meno stabile.

Consiglio delle stelle siciliane: “Cu testa e cori, attraversa ogni tempesta.” Commento in siciliano: “Uggi malidittu cambiamentu, ma t’arricorda ca ogni tempa passa.”

Voto: 7

♊ Gemelli – 4 luglio 2024

I Gemelli avranno un giorno carico di energia grazie a Giove nel segno. Tuttavia, attenzione a non disperdere le tue forze in troppe direzioni. Sul lavoro, sarai motivato e pronto a cogliere nuove opportunità, ma cerca di mantenere la concentrazione.

Consiglio delle stelle siciliane: “Non fari troppu, picchì tuttu e nenti si cugghiu nenti.” Commento in siciliano: “S’affruntati troppi cosi a vota, finisci ca nenti si cuncludi.”

Voto: 8

♋ Cancro – 4 luglio 2024

Il Cancro si trova in un’atmosfera carica di sentimenti grazie a Venere nel segno. Le relazioni sono dolci e appaganti, ma evita di diventare troppo possessivo. Professionalmente, potresti sentirti più creativo e pronto a esplorare nuove idee.

Consiglio delle stelle siciliane: “Amuri e zuccheru, ma non esagerari ca poi veni amaru.” Commento in siciliano: “Godi sti mumenti dolci, ma non fari l’errore di stringiri troppu.”

Voto: 9

♌ Leone – 4 luglio 2024

Il Leone vive un giorno di grande energia, soprattutto dal 12 in poi con Venere nel segno. Questo è il momento perfetto per mostrare il tuo lato migliore e conquistare chi ti sta a cuore. Sul lavoro, mantieni l’entusiasmo e sfrutta le opportunità che si presentano.

Consiglio delle stelle siciliane: “Spacca tuttu cu to raggiu, ma non esagerari.” Commento in siciliano: “Aggi ti senti invincibile, ma ricorda ca la troppa sicurizza po’ divintari un problema.”

Voto: 10

♍ Vergine – 4 luglio 2024

La Vergine oggi deve fare i conti con nuovi hobby e amicizie. Prenditi una pausa dalla routine quotidiana e affronta i problemi reali senza indugi. Sul lavoro, sarai un vero e proprio rullo compressore.

Consiglio delle stelle siciliane: “Simmia e godi, ma non scurdari i tuoi doveri.” Commento in siciliano: “Prenditi na pausa e vivi, ma non dimenticari ca ci su cosi chi aspettano a tia.”

Voto: 7

Oroscopo del giorno: da Bilancia a Pesci, le previsioni del 4 luglio 2024

♎ Bilancia – 4 luglio 2024

La Bilancia oggi è libera di far procedere i propri piani. Buone notizie in campo finanziario e una ritrovata fiducia. È il momento ideale per avviare dialoghi difficili e risolvere questioni in sospeso.

Consiglio delle stelle siciliane: “Chiù parri, chiù risolvi.” Commento in siciliano: “Oggi è u jornu giustu pi fari chiarezza e sistemari i cosi.”

Voto: 8

♏ Scorpione – 4 luglio 2024

Lo Scorpione ha entusiasmo oggi, ma tende a procrastinare. Le conversazioni ti porteranno pace interiore. Dedica del tempo a te stesso e ricarica le batterie. Sarai sempre più ottimista nei tuoi pensieri.

Consiglio delle stelle siciliane: “Nun rimannari, ogni cosa avi u so tempu.” Commento in siciliano: “Sfrutta l’entusiasmu di oggi, ma non scurdari di riposari quannu è necessariu.”

Voto: 6

♐ Sagittario – 4 luglio 2024

Il Sagittario oggi godrà di un’atmosfera piacevole e umoristica. Sarebbe una buona idea fare sport o prendere una boccata d’aria fresca. Non sopporti più certe abitudini, quindi segui il tuo istinto e apporta i cambiamenti necessari.

Consiglio delle stelle siciliane: “Nun firmari mai, ogni jornu è un’opportunità.” Commento in siciliano: “Ascolta u to cori e fai i cambiamenti chi senti giusti pi tia.”

Voto: 9

♑ Capricorno – 4 luglio 2024

Oggi il Capricorno affronta scelte personali importanti. Le emozioni saranno intense e l’eccesso di sensualità potrebbe portare a stanchezza. Goditi i piaceri senza sentirti in colpa.

Consiglio delle stelle siciliane: “Assapora ogni piaciri, ma ricorda di non esagerari.” Commento in siciliano: “Stai attento a non strafari, godi di ogni picciriddu piaciri ca la vita ti offre.”

Voto: 7

♒ Acquario – 4 luglio 2024

L’Acquario ritrova risorse e potenziale. Attenzione a non usare il tuo potere in modo sbagliato. Sul lavoro, nuove sfide ti terranno impegnato, ma mantieni una mentalità rilassata.

Consiglio delle stelle siciliane: “Usa la to intelligenza, ma senza strafari.” Commento in siciliano: “Ritrova to forza e potenziale, ma non fari u sbagghiu di vuliri troppu.”

Voto: 8

♓ Pesci – 4 luglio 2024

I Pesci avranno facilità nel pensare profondamente ai loro sogni. Ti sentirai bene con te stesso e in armonia con i tuoi valori. I contatti con gli amici ti tireranno su di morale.

Consiglio delle stelle siciliane: “Segui i to sogni, ma resta coi piedi per terra.” Commento in siciliano: “Oggi è u jornu giustu pi riflettiri sui to sogni e aspirazioni.”

Voto: 9

Classifica di giovedì 4 luglio 2024: dal primo all’ultimo segno

1 – Leone

2 – Cancro

3 – Sagittario

4 – Pesci

5 – Toro

6 – Vergine

7 – Capricorno

8 – Gemelli

9 – Bilancia

10 – Acquario

11 – Scorpione

12 – Ariete

