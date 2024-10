Oroscopo del giorno: martedì 29 ottobre 2024

Le previsioni di tutti i segni

L’oroscopo del giorno di LiveSicilia, a cura di Skystar, per scoprire quali sono le previsioni del 29 ottobre 2024. Amore, lavoro, benessere e fortuna. Classifica, voti e consigli delle stelle siciliane vi accompagneranno fino al sorgere del nuovo sole.

Oroscopo del giorno: da Ariete a Vergine, le previsioni del 29 ottobre 2024

♈ Ariete – 29 ottobre 2024

Giornata ricca di adrenalina, ma Marte vi rende anche troppo testardi: oggi discutere con voi è come cercare di convincere un mulo a ballare il tango. Voto: 5

Consiglio delle stelle siciliane: “Amma non fari tuttu a testa dura comu si fussi un viddanu senza riposo!”

Commento: A testa ni tua è dura, chi ci voli cchiù pazienza chi disciplina!

♉ Toro – 29 ottobre 2024

Mercurio in Scorpione vi crea qualche grattacapo lavorativo, ma nulla che un bel pranzo non possa risolvere. Dedicatevi all’arte del rilassamento… o almeno provateci! Voto: 6

Consiglio delle stelle siciliane: “Prendi tuttu cchiù tranquillu, chi si cunta cchiù di quantu guadagna.”

Commento: Pure sutta pressione, a pancia china ragiona sempri megghiu!

♊ Gemelli – 29 ottobre 2024

Siete di nuovo in modalità “parlo troppo”, ma attenzione: oggi potreste trovare qualcuno che sa parlare ancora più di voi! Preparatevi a una sfida di parole. Voto: 7

Consiglio delle stelle siciliane: “Nun fari a sciddichi sciddichi, macari pi tia su tempu di chiacchiari.”

Commento: Sciarari sì sciarari, ma ccu certi fimmini mancu a fini du jornu finisci!

♋ Cancro – 29 ottobre 2024

La giornata promette dolcezza tra le mura domestiche, ma Plutone potrebbe insinuare qualche dubbio. Lasciate correre e coccolatevi. Voto: 8

Consiglio delle stelle siciliane: “Scancia a mente, accussi t’arricri n’autru pocu.”

Commento: Si chiuttostu ca ci criri, meglio ti duni piaciri!

♌ Leone – 29 ottobre 2024

Con la Luna e Venere a favore, brillerete di luce propria. Anche se nessuno vi nota (come piace a voi), fatevi notare in modo discreto… o quasi. Voto: 9

Consiglio delle stelle siciliane: “Spampanati, ma no troppo!”

Commento: Essiri brillanti è na cosa, ma mettici puru a modestia… ogni tantu.

♍ Vergine – 29 ottobre 2024

Marte vi dà energia da vendere, forse troppa! Non esagerate e trovate un’attività che vi faccia scaricare: evitate di scaricare tutto sugli altri. Voto: 8

Consiglio delle stelle siciliane: “Cchiù camina e cchiù s’aggiusta!”

Commento: Chi ci vuli cchiù? Fatti n’attività e pigliati arredi!

Oroscopo del giorno: da Bilancia a Pesci, le previsioni del 29 ottobre 2024

♎ Bilancia – 29 ottobre 2024

Con Giove e la Luna dalla vostra parte, sarete equilibrati come sempre. Ma non fate i giudici di tutto, anche voi avete i vostri scheletri nell’armadio. Voto: 6

Consiglio delle stelle siciliane: “Vidi ca a verità nun si trova sempri in menzu, ogni tantu si trova un latu.”

Commento: Certi voti ti puri risetti… e nuddra fari a quiddru chi voli puru a pace!

♏ Scorpione – 29 ottobre 2024

Urano vi sfida, e voi accettate con piacere. Ma attenzione a non mordere più di quanto possiate masticare. Un po’ di moderazione non guasta mai! Voto: 7

Consiglio delle stelle siciliane: “Uvi fimmina e cunsumami… ma arricordati ca nenti t’arriva!”

Commento: Non ti stancari ca c’è sempri quaccosa cchiù avanti!

♐ Sagittario – 29 ottobre 2024

Alti e bassi nell’umore oggi: non tutto va come vorreste, ma il vostro ottimismo rimane inalterato. Troverete un modo per divertirvi comunque. Voto: 6

Consiglio delle stelle siciliane: “Aviti pacenzia, c’a vita è fatta puru di tempu curtu!”

Commento: Non ti pirderi, s’iddu cci voli tempu ogni tantu sta tranquillu!

♑ Capricorno – 29 ottobre 2024

La giornata scorre tranquilla, ma occhio alle distrazioni. Vi sentite pieni di idee ma a volte è meglio una buona organizzazione. Voto: 7

Consiglio delle stelle siciliane: “E carritteri cci metti sulu chi sapunu teniri u viaggiu.”

Commento: A fari ca pacenzia e cunzi!

♒ Acquario – 29 ottobre 2024

Mercurio vi fa innervosire: niente riesce a placarvi, nemmeno una chiacchierata con gli amici. Calmatevi o rischiate di essere un uragano di parole. Voto: 5

Consiglio delle stelle siciliane: “Unu un s’avi a fari sempri sciarriari, ca l’amici su’ megghiu assai.”

Commento: Umininu, ogni tantu fermati ca unni va sempri a petra.

♓ Pesci – 29 ottobre 2024

Saturno vi sfida a restare concentrati, anche se l’energia latita. Fidatevi delle persone intorno, ma non state troppo sulle nuvole. Voto: 6

Consiglio delle stelle siciliane: “Non vi scuddati ca quannu u ventu tira, na vela su cu havi coraggiu si sciarriari.”

Commento: Accussì ca camini chiù sciuri ri celu ti fanu.

Classifica di martedì 29 ottobre 2024: dal primo all’ultimo segno

1 – Leone

2 – Cancro

3 – Vergine

4 – Gemelli

5- Scorpione

6 – Capricorno

7 – Pesci

8 – Toro

9 – Sagittario

10 – Bilancia

11 – Ariete

12 – Acquario

