Oroscopo del giorno: mercoledì 24 luglio 2024

Le previsioni di tutti i segni

L’oroscopo del giorno di LiveSicilia, a cura di Skystar, per scoprire quali sono le previsioni del 24 luglio 2024. Amore, lavoro, benessere e fortuna. Classifica, voti e consigli delle stelle siciliane vi accompagneranno fino al sorgere del nuovo sole.

Oroscopo del giorno: da Ariete a Vergine, le previsioni del 24 luglio 2024

♈ Ariete – 24 luglio 2024

La giornata di oggi ti vede affascinante e irresistibile, grazie a Venere. Approfittane per fare nuove conoscenze e magari risolvere quel problema di coppia che ti trascini da tempo. Insomma, oggi sei come una calamita per le persone, peccato che attiri anche qualche guaio. Voto: 8/10 Consiglio delle stelle siciliane: Fatti avanti, è il momento giusto! “Nni sta jurnata, nni fussi na biddizza cu ‘rrinesci a fari nova canuscenza.”

♉ Toro – 24 luglio 2024

Oggi sei carico di energia grazie alla Luna in Pesci. Usa questa vitalità per migliorare le tue relazioni sociali e ampliare la tua rete di contatti professionali. Ma attenzione alle spese, non è il momento di fare shopping compulsivo. Voto: 7/10 Consiglio delle stelle siciliane: Nun spinniri chiù di chiddu chi poi. “Nun ti nni iri a fari spisi comu un pazzu.”

♊ Gemelli – 24 luglio 2024

Le stelle ti invitano a fidarti più delle persone intorno a te. Abbandona le tue difese e apriti con fiducia agli altri. Potresti rimanere piacevolmente sorpreso. Ma non esagerare, non tutti meritano la tua fiducia. Voto: 6/10 Consiglio delle stelle siciliane: Fatti un po’ cchiù fiducia, ma nun dari tuttu u cori. “Apriti ma nun ti scantari di tiniri nu picca di riserva.”

♋ Cancro – 24 luglio 2024

Giornata discreta in amore, con belle sensazioni ed emozioni inaspettate. Il lavoro porta ottime idee per una nuova iniziativa. Attenzione però a non farti prendere troppo dall’entusiasmo, rischi di sembrare un po’ pazzerello. Voto: 7/10 Consiglio delle stelle siciliane: Nun ti fari pigghiari di l’entusiasmu troppu. “Tiniti i pedi a terra, ca u cori po spicciari i voli.”

♌ Leone – 24 luglio 2024

Giornata brillante per te. In amore e al lavoro, sfrutta l’energia per portare avanti nuovi progetti. Però, non montarti troppo la testa, ricordati che sei un leone, non un pavone. Voto: 9/10 Consiglio delle stelle siciliane: Sfutta l’energia, ma resta umile. “Amunì, fai vidiri chi si un re, ma nun fari u ‘mperaturi.”

♍ Vergine – 24 luglio 2024

Buon mercoledì con qualche difficoltà da superare, ma niente che non puoi gestire con la tua solita precisione. Lasciati aiutare, ogni tanto, e vedrai che tutto andrà meglio. Voto: 7/10 Consiglio delle stelle siciliane: Accetta l’aiutu quannu veni offertu. “Accetta na manu quannu ti veni data, ca sulu sulu nenti si fa.” Frase riassuntiva: Precisione e aiutu, ricetta perfetta.

Oroscopo del giorno: da Bilancia a Pesci, le previsioni del 24 luglio 2024

♎ Bilancia – 23 luglio 2024

Oggi è una buona giornata per migliorare la tua figura professionale. Studia, aggiorna le tue competenze e proponiti. Attenzione però a non diventare un sapientone, nessuno ama i saccenti. Voto: 8/10 Consiglio delle stelle siciliane: Impara, ma nun fari u sapientuni. “Aggiorna ti e studiati, ma nun fari u professuri.”

♏ Scorpione – 24 luglio 2024

La Luna ti aiuta a dare spazio all’amore. Se hai avuto problemi di coppia, questa è l’occasione per risolverli. Ma ricordati, il veleno va bene solo per i nemici. Voto: 8/10 Consiglio delle stelle siciliane: Ritorna a l’armunia senza usari u venenu. “Risolvi li problemi d’amuri senza avvelenari.”

♐ Sagittario – 24 luglio 2024

Giornata di confusione e stanchezza, mantieni la calma e non perdere la lucidità mentale. Riposa e rigenera le energie, che ne hai bisogno più di quanto pensi. Voto: 5/10 Consiglio delle stelle siciliane: Riposa e rilassati. “Riposa ti, ca si stancu e nun ciù fai cchiù.”

♑ Capricorno – 24 luglio 2024

Giornata positiva ma con qualche lieve discrepanza in ambito familiare. Concentrati sull’amore e sulle cose significative della vita. Nel lavoro, poche soddisfazioni: forse è il momento di cambiare strada. Voto: 6/10 Consiglio delle stelle siciliane: Vivi l’amuri e fatti i cosi importanti. “Curati di l’affetti e vivi l’amuri cu tuttu u cori.”

♒ Acquario – 24 luglio 2024

Giornata nella norma, ma con un tocco di positività. Cancella risentimenti e approfondisci le conoscenze che ti interessano. In amore, buona comunicazione di coppia. Voto: 7/10 Consiglio delle stelle siciliane: Parla e cumunicati. “Cumunica e nun fari u mutuluni.”

♓ Pesci – 24 luglio 2024

Giornata positiva, ma attenzione alle mosse non ben ragionate. In amore, calma e tutto andrà bene. Nel lavoro, non cedere alle provocazioni. Voto: 9/10 Consiglio delle stelle siciliane: Fai cosi ben pensati. “Pensa beni prima di fari qualunqui cosa.”

Classifica di mercoledì 24 luglio 2024: dal primo all’ultimo segno

1 – Leone

2 – Pesci

3 – Ariete

4 – Bilancia

5 – Toro

6 – Cancro

7 – Acquario

8 – Vergine

9 – Scorpione

10 – Capricorno

11 – Gemelli

12 – Sagittario

