Oroscopo del giorno: mercoledì 26 giugno 2024

L’oroscopo del giorno di LiveSicilia, a cura di Skystar, per scoprire quali sono le previsioni del 26 giugno 2024. Amore, lavoro, benessere e fortuna. Classifica, voti e consigli delle stelle siciliane vi accompagneranno fino al sorgere del nuovo sole.

Oroscopo del giorno: da Ariete a Vergine, le previsioni del 26 giugno

♈ Ariete

L’Ariete oggi si sentirà come un amante in fuga, sempre pronto per l’avventura. L’amore fugace può portare a qualche scappatella, quindi meglio tenersi in forma per lo sprint finale. La settimana è ideale per nuovi incontri, ma occhio ai coniugi gelosi. Voto: 7.5. Consiglio delle stelle siciliane: “Mancia chi non ti sapi diri comu.” Frase riassuntiva: “Non fari u strunzu, màntiniti prontu a curriri quannu è nicissariu.”

♉ Toro

Il Toro e l’amore non sembrano andare d’accordo questa settimana. Invece di lamentarvi del vostro stato civile, provate a sfogarvi in attività fisiche come il karate. Ciò vi aiuterà a scaricare le tensioni senza rompere troppo le scatole agli altri. Voto: 6. Consiglio delle stelle siciliane: “Non ti fare chiù preoccupazioni di chiddu chi nesci ri casa.” Frase riassuntiva: “Sfracanta qualchi cosa invece di lagnarti.”

♊ Gemelli

Una settimana all’insegna del divertimento per i Gemelli: Venere vi regala un po’ di pepe in più, quindi preparatevi a fare sesso (metaforicamente parlando). Compratevi dei pattini a rotelle per allenarvi e viaggiare allo stesso tempo. Voto: 8. Consiglio delle stelle siciliane: “Tiniti i piedi per terra, ma ‘a testa all’aria.” Frase riassuntiva: “Ci voli disciplina, ma puru diversioni.”

♋ Cancro

Il Cancro si sente un po’ perso, nonostante l’energia del Sole. Non sarà facile trovare la strada giusta per parcheggiare i sentimenti, ma l’estate promette avventure movimentate. Voto: 7. Consiglio delle stelle siciliane: “Non ti lassari abbanniare dai sentimenti, camina avanti.” Frase riassuntiva: “Non sarà faciuli, ma l’avventuri sunnu vicine.”

♌ Leone

Il Leone è fuori per allenarsi, ispirato dalla voglia di sostenibilità. Giove porta fortuna e nuove prospettive, ma attenzione alle operazioni finanziarie rischiose. Voto: 8.5. Consiglio delle stelle siciliane: “Cu’ voli assai, avissi a sapiri abballari cu lu cori.” Frase riassuntiva: “Purtatilu sempri avanti stu spiritu di migliuranza.”

♍ Vergine

Per la Vergine, l’erba è solo per rilassarsi al parco. Marte stimola le azioni e Venere porta dolcezza dal 18 in poi. Attenzione alle spese impreviste. Voto: 7. Consiglio delle stelle siciliane: “Fatti unni c’è tempu e rilassati.” Frase riassuntiva: “Ci voli pazienza e prevenzione.”

Oroscopo del giorno: da Bilancia a Pesci, le previsioni del 26 giugno 2024

♎ Bilancia

La Bilancia è in una fase di nuove opportunità. Plutone e Giove sono dalla vostra parte, portando buone vibrazioni nelle relazioni. Mantenete la guardia alta per non perdere il ritmo. Voto: 8. Consiglio delle stelle siciliane: “Non vi scurdate di fari la scelta giusta ogni matina.” Frase riassuntiva: “Manteniti decisi e cogli l’opportunità.”

♏ Scorpione

Lo Scorpione deve fare attenzione alle tensioni sul lavoro. Verificate la solidità dei vostri progetti e cercate stabilità. Venere aiuta nei rapporti amorosi, ma Marte alimenta gelosie. Voto: 6.5. Consiglio delle stelle siciliane: “Quannu ci sunnu problemi, teniti l’arma calma.” Frase riassuntiva: “Rilassati e travagghia supra i rapporti.”

♐ Sagittario

Il Sagittario affronta una settimana difficile con i pianeti in opposizione. Evitate progetti impegnativi e concentratevi su quello che sapete fare meglio. Non fate spese inutili. Voto: 5.5. Consiglio delle stelle siciliane: “A tempu iùsu, non stancarti inutilmente.” Frase riassuntiva: “Aspetta e non ti fidari di tutti.”

♑ Capricorno

Il Capricorno ha buoni aspetti planetari che promettono cose positive, nonostante qualche sfida. La comunicazione diretta potrebbe creare tensioni. Voto: 7.5. Consiglio delle stelle siciliane: “Camina lentu e senza fretta.” Frase riassuntiva: “Ci voli calma e strategia.”

♒ Acquario

L’Acquario è un’esplosione di vitalità. Mantenete questo spirito e non abbiate paura di osare. Attenzione però a non bruciare tutte le energie in una volta. Voto: 8. Consiglio delle stelle siciliane: “Quannu hai energia, sfruttala senza consumarti.” Frase riassuntiva: “Energia e vitalità, ma cu giudiziu.”

♓ Pesci

Per i Pesci, è il momento di rimettersi in forma e programmare le vacanze estive. L’attività fisica sarà il vostro miglior alleato. Voto: 7. Consiglio delle stelle siciliane: “Fatti unni c’è u mari e rinfrescati l’arma.” Frase riassuntiva: “L’estate porta salutari opportunità.”

Classifica di mercoledì 26 giugno 2024: dal primo all’ultimo segno

1 – Leone

2 – Gemelli

3 – Bilancia

4 – Acquario

5 – Capricorno

6 – Ariete

7 – Pesci

8 – Cancro

9 – Vergine

10 – Scorpione

11 – Toro

12 – Sagittario

