Oroscopo del giorno: venerdì 18 ottobre 2024

L’oroscopo del giorno di LiveSicilia, a cura di Skystar, per scoprire quali sono le previsioni del 18 ottobre 2024. Amore, lavoro, benessere e fortuna. Classifica, voti e consigli delle stelle siciliane vi accompagneranno fino al sorgere del nuovo sole.

Oroscopo del giorno: da Ariete a Vergine, le previsioni del 18 ottobre 2024

♈ Ariete – 18 ottobre 2024

Oggi ti senti un gladiatore pronto a conquistare il mondo, ma Marte e Saturno litigano alle tue spalle. Quindi, alla fine della giornata, potresti ritrovarti a combattere con il telecomando per decidere cosa guardare su Netflix. Voto: 6/10

Consiglio delle stelle siciliane: “Ci voli pacenza, picchì tuttu ‘u munnu nun si fa in un jornu!”

Commento: “Tinti di cui si ni voli iri avanti comu un trenu e poi s’adduna chi l’è cascatu ‘u binariu.”

♉ Toro – 18 ottobre 2024

Saturno ti spinge a dormire, mentre Urano ti sussurra di fare investimenti, magari in criptovalute. Se ci riesci senza addormentarti davanti al computer, sei un eroe. Voto: 7/10

Consiglio delle stelle siciliane: “Se non ci capisci di soldi, non ci abbuttare, chiù saziu di così nun si pò essiri.”

Commento: “Tu ci pruvasti a fari l’affari, ma alla fini ‘u cuscinu vinci.”

♊ Gemelli – 18 ottobre 2024

Oggi sei simpatico come un animatore turistico, ma Mercurio ti fa inciampare nelle parole, quindi attento a non proporre idee troppo stravaganti, potresti ritrovarti a dover organizzare una festa di compleanno per il cane del capo. Voto: 6/10

Consiglio delle stelle siciliane: “Parra quannu l’acqua bolle, ma nun fari l’adduminacoddu!”

Commento: “A furia di chiacchiari, finisci chi ti scoddi puru unni mittisti i chiavi.”

♋ Cancro – 18 ottobre 2024

Urano ti porta qualche notizia interessante sul lavoro, ma Venere e Mercurio complottano per rendere la tua vita amorosa più complessa di una soap opera. Prepara i popcorn! Voto: 5/10

Consiglio delle stelle siciliane: “Attenta ‘i chi ti fa fari troppu romanticu, ca poi finisci ‘ncanusciu!”

Commento: “Tu voli fari l’eroi romantico, ma ‘i poi t’accorgi ca è ‘na camurria.”

♌ Leone – 18 ottobre 2024

Oggi brilli come un faro nella notte, ma attento a non accecare chi ti sta attorno con la tua luminosità. In ufficio sembri un influencer, ma in amore sembri più una statua di sale. Voto: 8/10

Consiglio delle stelle siciliane: “Nta vita, fatti lu leone, ma ricordati di cucciariti ogni tantu.”

Commento: “Tu voli ‘ddominari, ma chi ci l’ha ‘u cori a sopportari!”

♍ Vergine – 18 ottobre 2024

Mercurio ti aiuta a organizzarti come un monaco zen, ma Marte ti fa saltare i nervi alla prima mail non letta. Il consiglio? Trova la pace tra una tazza di tè e un silenzioso pianto interiore. Voto: 6/10

Consiglio delle stelle siciliane: “Sta cettu, ma ricòrdati ca non tuttu pò essiri perfettu.”

Commento: “Troppu precisioni ti sciddicau ‘a capa.”

Oroscopo del giorno: da Bilancia a Pesci, le previsioni del 18 ottobre 2024

♎ Bilancia – 18 ottobre 2024

Venere ti tormenta con indecisioni infinite, tanto che perfino scegliere il caffè sembra una sfida cosmica. Forse è meglio evitare di prendere grandi decisioni oggi, anche se fossero solo su quale pizza ordinare. Voto: 5/10

Consiglio delle stelle siciliane: “Nun fari lu tintu ca pi pigghiari tuttu ti perdi tuttu.”

Commento: “Tintu è cu nun sapi mancu scegghiri tra un’arancina e una scacciata.”

♏ Scorpione – 18 ottobre 2024

Con Mercurio dalla tua parte, oggi sembri un detective in carriera, ma fai attenzione a non ossessionarti con dettagli insignificanti. L’amore va alla grande, ma il partner potrebbe iniziare a preoccuparsi del tuo stalkeraggio emotivo. Voto: 9/10

Consiglio delle stelle siciliane: “Curri, ma nun stramazzari cu tuttu stu caricu!”

Commento: “Tu investigaturi, ma alla fini puru a to capu s’‘ntuppa.”

♐ Sagittario – 18 ottobre 2024

Venere ti regala un fascino irresistibile, ma Marte è come il tuo avvocato che ti consiglia di “non parlare senza consultarlo”. Attenzione a non esagerare, potresti finire per proporre un viaggio sulla Luna… a chi non ti sopporta già sulla Terra. Voto: 7/10

Consiglio delle stelle siciliane: “Chistu è tempu di pigghiarila easy, ma nun fari ‘u spacchiusu.”

Commento: “Tu voli scappari, ma prima accerta ca hai ‘na bitta ca funziona.”

♑ Capricorno – 18 ottobre 2024

Ti senti pronto a sistemare tutto, ma con Saturno in agguato potresti trasformare un piccolo disastro in un documentario Netflix. Prendi un respiro, il mondo non cadrà se lasci un progetto incompiuto per oggi. Voto: 6/10

Consiglio delle stelle siciliane: “Attenta comu ti movi, ca ogni pezzu ri pignata è fragile.”

Commento: “Tu, stratega, t’annacchi ma a forza di pianificari perdi puru lu sonnu.”

♒ Acquario – 18 ottobre 2024

Hai un’aura di creatività che contagia tutti, ma fai attenzione: Mercurio potrebbe renderti troppo ottimista sulle tue capacità. Non tutti apprezzano la tua arte… soprattutto se fatta in PowerPoint. Voto: 7/10

Consiglio delle stelle siciliane: “Nun fari lu filosufu se nun sai mancu fari ‘na cummogghia bona.”

Commento: “Tu voli essiri artistu, ma alla fini nun ti capisci mancu tu.”

♓ Pesci – 18 ottobre 2024

Saturno ti guarda con un sopracciglio alzato, mentre Nettuno ti culla in sogni che potrebbero trasformarsi in incubi se non torni con i piedi per terra. Le finanze arrancano, ma la creatività è alle stelle. Voto: 5/10

Consiglio delle stelle siciliane: “Nun ci stari ‘nchiusi a pensari, ca fora c’è u suli!”

Commento: “Troppu persi tra li sogni, ti scoddi puru di mangiari.”

Classifica di venerdì 18 ottobre 2024: dal primo all’ultimo segno

1 – Scorpione

2 – Leone

3 – Sagittario

4 – Toro

5- Acquario

6 – Ariete

7 – Vergine

8 – Capricorno

9 – Gemelli

10 – Cancro

11 – Bilancia

12 – Pesci

