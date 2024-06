Oroscopo del giorno: venerdì 28 giugno 2024

Le previsioni di tutti i segni

L’oroscopo del giorno di LiveSicilia, a cura di Skystar, per scoprire quali sono le previsioni del 28 giugno 2024. Amore, lavoro, benessere e fortuna. Classifica, voti e consigli delle stelle siciliane vi accompagneranno fino al sorgere del nuovo sole.

Oroscopo del giorno: da Ariete a Vergine, le previsioni del 28 giugno

♈ Ariete

Oggi, caro Ariete, il tuo livello di energia è alle stelle, peccato che le stelle abbiano deciso di non collaborare. Troppa energia e poca direzione possono portare a un caos totale. Prenditi una pausa e rifletti, forse è meglio restare a letto.

Consiglio delle stelle siciliane: “Piglia un pocu di suli e arriposa, ca è megghiu.” Oggi ti senti comu un motorinu, ma ricorda: senza benzinari non si va luntanu. Voto: 6

♉ Toro

Giornata perfetta per fare shopping, Toro. Peccato che il tuo conto in banca non sia d’accordo. Ma chi ha bisogno di soldi quando si può sognare? Vai avanti, riempi il carrello, e poi svuotalo velocemente.

Consiglio delle stelle siciliane: “Talia, ma non toccari, e risparmia.” Cu tuttu stu fattu di spisi, mi pari ca a borsa chiancia. Voto: 5

♊ Gemelli

Oggi sarai il re delle chiacchiere inutili, Gemelli. Chiunque ti incontri sarà affascinato dalle tue storie strampalate. Peccato che nessuno ti capirà davvero. Continua così, sei unico.

Consiglio delle stelle siciliane: “Parla chiù piano, ca poi t’addummannunu chi hai rittu.” A furia di parrari, mi pari ca ti stancasti puru i recchi. Voto: 7

♋ Cancro

Giornata da dedicare alla famiglia, Cancro. Ma ricordati che non sei obbligato a risolvere tutti i problemi del mondo. A volte un po’ di egoismo fa bene. Coccolati un po’ e lascia che gli altri si arrangino.

Consiglio delle stelle siciliane: “Fatti ‘na bella mangiata e non pinsari.” Cu tutti sti casini, megghiu ca ti mangi ‘na bella cassata. Voto: 8

♌ Leone

Oggi senti il bisogno di essere al centro dell’attenzione, Leone. Purtroppo, gli altri potrebbero non essere d’accordo. Tenta di accettare che, ogni tanto, anche tu devi stare un po’ nell’ombra.

Consiglio delle stelle siciliane: “Ogni tantu, è megghiu stari cchiù calmu.” Comu tutti i rè, ogni tantu t’accuntenti di stari ppi cuntu tò. Voto: 6

♍ Vergine

La tua mania per l’ordine e la perfezione oggi toccherà nuove vette. Peccato che il mondo intorno a te sia un caos totale. Accetta l’imperfezione e rilassati un po’.

Consiglio delle stelle siciliane: “Chiudi un occhiu, ca megghiu è non vidiri.” Oggi ti vidi a pulizzari puru l’aria. Prendi un respiru e rilassati. Voto: 5

Oroscopo del giorno: da Bilancia a Pesci, le previsioni del 28 giugno 2024

♎ Bilancia

Giornata di decisioni difficili, Bilancia. Ma tu preferisci evitare le scelte, vero? Continuare a rimandare non risolverà i problemi. Prendi coraggio e fai una scelta, anche se piccola.

Consiglio delle stelle siciliane: “Scegli e non pinsari troppu, ca t’addummannunu chi fari.” Cu tutta sta incertezza, mi pari ‘na fogghia di viti. Voto: 7

♏ Scorpione

Oggi sei misterioso e affascinante come sempre, Scorpione. Ma non esagerare con i giochi mentali, potrebbero stancare gli altri. Mostra un po’ di trasparenza, ogni tanto fa bene.

Consiglio delle stelle siciliane: “Non fari sempri u misteriusu, ca è megghiu parlari chiaro.” Cu tutti sti misteri, mi pari ‘na storia senza fini. Voto: 8

♐ Sagittario

Oggi sogni ad occhi aperti, Sagittario. Peccato che la realtà sia molto diversa dai tuoi sogni. Torna con i piedi per terra e cerca di essere un po’ più pratico.

Consiglio delle stelle siciliane: “I suonni su beddi, ma a realtà è megghiu.” Oggi voli chiù autu di un aceddu, ma attenta a non cadiri. Voto: 6

♑ Capricorno

Oggi sei concentrato sul lavoro come sempre, Capricorno. Ma ricordati che c’è vita oltre l’ufficio. Prenditi una pausa, vai fuori e goditi un po’ di sole.

Consiglio delle stelle siciliane: “Pensa a tìa ogni tantu, ca u travagghiu non scappa.” Comu un mulu, travagghi senza finiri. Fatti ‘na caminata. Voto: 7

♒ Acquario

Oggi sei pieno di idee rivoluzionarie, Acquario. Ma non tutti sono pronti a seguirti. Rallenta un po’ e cerca di spiegarti meglio, altrimenti rischi di essere frainteso.

Consiglio delle stelle siciliane: “Prima pensa e poi parla, ca i genti non capiscinu.” Cù tuttu stu pinsari, pari un munti di ciriveddu. Spiegati megghiu. Voto: 8

♓ Pesci

Oggi ti senti particolarmente emotivo, Pesci. Il rischio è di annegare nei tuoi sentimenti. Trova un equilibrio e cerca di essere più pragmatico.

Consiglio delle stelle siciliane: “Non fari u piscatu, ca i sentimenti ti cummogghianu.” Cù tuttu stu sentimentu, mi pari na fonti chiù che un pisci. Voto: 6

Classifica di venerdì 28 giugno 2024: dal primo all’ultimo segno

1 – Scorpione

2 – Cancro

3 – Toro

4 – Acquario

5 – Bilancia

6 – Capricorno

7 – Gemelli

8 – Leone

9 – Sagittario

10 – Pesci

11 – Toro

12 – Vergine

SCOPRI L’OROSCOPO, LA CLASSIFICA E I VOTI DI TUTTA LA SETTIMANA: CLICCA QUI