Oroscopo del giorno: giovedì 11 aprile 2024

L’oroscopo del giorno di LiveSicilia, a cura di Skystar, per scoprire quali sono le previsioni del 11 aprile 2024. Amore, lavoro, benessere e fortuna. Classifica, voti e consigli delle stelle siciliane vi accompagneranno fino al sorgere del nuovo sole.

Oroscopo del giorno: da Ariete a Vergine, le previsioni del 11 aprile 2024

♈ Ariete

Oggi è il giorno in cui i tuoi sogni rimarranno chiusi nel cassetto, perché aprire quel cassetto richiederebbe troppo sforzo. In ambito finanziario, sembra che spendere come se non ci fosse un domani sia il tuo nuovo hobby. Voto: 6/10

Consiglio delle stelle siciliane: “Megghiu un passu ‘n darreri ca centu ‘n avanti senza sapiri unni stai jennu.”

♉ Toro

L’Universo ha deciso di giocare a ping-pong con la tua fortuna, ma sembra che tu abbia dimenticato la racchetta a casa. Oggi è il giorno per dimostrare che anche senza racchetta, puoi fare dei rimbalzi incredibili. Voto: 5/10

Consiglio delle stelle siciliane: “Quannu la luna è chiena, puru i fissa sembranu beddi.”

♊ Gemelli

Sei come un artista davanti a una tela bianca, ma hai dimenticato di comprare i colori. Fortunatamente, la tua capacità di improvvisare trasformerà quella tela in un capolavoro con solo un pennarello nero. Voto: 7/10

Consiglio delle stelle siciliane: “Si nun c’è ventu, rema.”

♋ Cancro

Hai in programma di costruire un ponte verso le stelle, ma sembra che tu abbia sopravvalutato la lunghezza della scala. Nessun problema, hai abbastanza entusiasmo per costruire un trampolino. Voto: 7.5/10

Consiglio delle stelle siciliane: “Cu avi cori, avi stiddi.”

♌ Leone

Oggi la tua presenza illumina, ma solo perché ti sei dimenticato di spegnere la lampada. In compenso, il tuo calore interiore riscalderà gli animi, anche se qualcuno potrebbe preferire l’aria condizionata. Voto: 6.5/10

Consiglio delle stelle siciliane: “Megghiu sulu ca mali accumpagnatu.”

♍ Vergine

Sei pronto a conquistare il mondo, ma prima devi trovare le chiavi di casa che hai perso. La tua attenzione ai dettagli oggi potrebbe trasformare una ricerca noiosa in un’avventura epica. Voto: 8/10

Consiglio delle stelle siciliane: “A prisenza è megghiu d’a scienza.”

Oroscopo del giorno: da Bilancia a Pesci, le previsioni del 11 aprile 2024

♎ Bilancia

La tua vita oggi sembrerà un romanzo di avventura, ma con troppi capitoli dedicati alla ricerca del telecomando. Nonostante ciò, troverai un equilibrio perfetto tra azione e pause pubblicitarie. Voto: 7/10

Consiglio delle stelle siciliane: “Nun fari nenti è megghiu ca fari quarchi cosa mali.”

♏ Scorpione

La tua energia oggi è così magnetica che potresti accidentalmente cancellare le cassette VHS. Usa questo potere con saggezza, magari per attirare a te solo vibrazioni positive (e tenere lontano i nastri importanti). Voto: 5.5/10

Consiglio delle stelle siciliane: “Cu nasci tunnu nun pò moriri quatratu.”

♐ Sagittario

Sei come una freccia pronta a essere scoccata, ma hai dimenticato dove hai messo l’arco. Non importa, la tua ottimistica convinzione ti farà volare verso il bersaglio anche senza. Voto: 6/10

Consiglio delle stelle siciliane: “L’occhiu vidi luntanu, ma la menti va cchiù luntanu ancora.”

♑ Capricorno

Il tuo spirito intraprendente ti spingerà a scalare montagne, ma forse oggi dovresti accontentarti di una collinetta. Lafortuna ti fa l’occhiolino, soprattutto in amore. Voto: 8.5/10

Consiglio delle stelle siciliane: “Quannu l’amuri chiama, a razionalità va a nanna.”

♒ Acquario

La Luna in Toro ti rende irrequieto come un gatto su un tetto di lamiera calda. Oggi è il giorno ideale per dimostrare che anche i salti più improbabili possono atterrare su quattro zampe. Voto: 5/10

Consiglio delle stelle siciliane: “Si voli volari, bisogna lasciari l’extra bagagliu a terra.”

♓ Pesci

La tua navigazione emotiva ti porta attraverso mari calmi, ma attenzione a non addormentarti alla guida del tuo battello. Il panorama è bello, ma i porti da esplorare sono ancora più interessanti. Voto: 7.5/10

Consiglio delle stelle siciliane: “L’acqua cheta rompi i ponti; naviga, ma fai rumore.”

Classifica di mercoledì 11 aprile 2024: dal primo all’ultimo segno

1 – Capricorno

2 – Vergine

3 – Cancro

4 – Pesci

5 – Gemelli

6 – Bilancia

7 – Leone

8 – Ariete

9 – Sagittario

10 – Scorpione

11 – Toro

12 – Acquario



