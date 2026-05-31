Oroscopo Leone: settimana dall’1 al 7 giugno 2026

Le previsioni del segno

LEONE – Questa settimana ti trovi in una situazione curiosa: il cuore vorrebbe finalmente reclamare attenzione, ma la tua agenda continua a comportarsi come se fosse stata scritta da un organizzatore di eventi sotto pressione. Sei uno dei segni più generosi dello zodiaco quando ami davvero, ma negli ultimi tempi gran parte delle tue energie è stata assorbita da responsabilità, impegni e questioni pratiche. Adesso però qualcosa sta cambiando. Senti il bisogno di recuperare autenticità nei rapporti e di dedicare più spazio alle persone che contano davvero.

Chi vive una relazione stabile avverte il desiderio di condividere momenti semplici ma significativi, riscoprendo una complicità che negli ultimi mesi era stata messa in secondo piano. Le storie nate recentemente possono crescere molto velocemente perché questo cielo favorisce la sincerità e le intenzioni chiare. I single diventano più selettivi del solito. Non hai alcuna intenzione di perdere tempo con persone che brillano solo per cinque minuti. Cerchi qualcuno che sappia accendere il tuo interesse mentale oltre che emotivo. In fondo, un Leone può anche innamorarsi di uno sguardo, ma resta soltanto se trova una mente all’altezza.

Sul fronte professionale continui a correre come una locomotiva. Gli impegni sono numerosi e spesso hai la sensazione di dover risolvere contemporaneamente problemi che appartengono a tre vite diverse. La buona notizia è che i risultati iniziano finalmente a vedersi. Molti Leone stanno raccogliendo ciò che hanno seminato con impegno negli ultimi mesi. Altri stanno preparando cambiamenti importanti in vista dell’estate e iniziano a intravedere opportunità concrete. Attenzione però a una tua vecchia abitudine: voler fare tutto da solo. Non sei il direttore, il vicedirettore, il tecnico e il pubblico contemporaneamente. Delegare non è una sconfitta.

La stanchezza accumulata si fa sentire soprattutto a livello fisico. Il rischio è arrivare ai prossimi appuntamenti scarico proprio quando le occasioni migliori iniziano a presentarsi. Concediti pause autentiche e non trasformare il riposo in un altro impegno da inserire in agenda.

Questa settimana scoprirai che anche i re hanno bisogno di un divano e di qualche ora senza dover salvare il regno.

Voto: 5,5

Consiglio delle stelle siciliane: Nun ti carricari di tutti li pisu du munnu, picchì quannu ti fermi un pocu capisci megghiu quali battagghi valunu veramente.

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