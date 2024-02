Oroscopo Leone: settimana dal 12 al 18 febbraio 2024

Le previsioni del segno

LEONE – “Leone, questa settimana potresti sentirti come un re senza corona: molto potere, ma con la sensazione che qualcosa manchi.” Le stelle suggeriscono una settimana difficile, con possibili inconvenienti sul lavoro e tensioni in amore. Tuttavia, Venere favorirà le relazioni personali, mentre Marte promette supporto in ambito lavorativo​​​​​​.

“Se pensavi di essere il re della giungla, preparati a scoprire che anche i re a volte devono fare i conti con la burocrazia della selva. “Voto: 6.5/10. “Cu nasce tunnu non po’ moriri pisci spata.” (Chi nasce tonno non può morire pesce spada.) Nonostante le difficoltà, ricorda che la tua natura regale prevale sempre sulle piccole contrarietà della vita.

Il Leone, con una corona sulla testa, assume una posizione centrale, irradiando carisma e cercando di catturare l’ammirazione di tutti. La sua presenza scenica è indiscutibile, dominando la scena con un misto di orgoglio e generosità.



