Oroscopo Leone: settimana dal 16 al 22 marzo 2026

Le previsioni del segno

LEONE – La settimana accende i riflettori sulle emozioni e per un segno come il tuo, che vive tutto con intensità e orgoglio, non è certo una cosa secondaria. Venere in ottimo aspetto amplifica il mondo dei sentimenti e rende le relazioni più vive, più appassionate, ma anche più esposte alle dinamiche di potere tipiche del tuo segno. Quando ami, ami in grande stile: non sei il tipo da mezze misure. Tuttavia se accanto a te c’è una persona dal carattere forte o particolarmente testardo, qualche discussione può nascere proprio dalla difficoltà di trovare un punto d’incontro. Per chi vive un amore solido è tempo di programmare qualcosa di concreto: convivenza, matrimonio, o comunque un progetto che segni un passo avanti nella relazione. I single invece attirano sguardi e attenzioni quasi senza sforzo. Il tuo carisma naturale torna a brillare.

Anche sul piano professionale si respira un’aria di ripresa. La Luna favorevole e la presenza di Venere amica indicano che alcune situazioni iniziano finalmente a muoversi nella direzione che desideri. I blocchi e le incertezze dei mesi passati sembrano allentarsi. In questo momento hai la capacità di prendere decisioni importanti e orientare i progetti con sicurezza. Chi lavora in proprio potrebbe ricevere chiamate, proposte o occasioni per dimostrare il proprio valore. Inoltre il cielo guarda già all’estate con un certo ottimismo: quando Giove diventerà favorevole alcune scelte legate al lavoro risulteranno ancora più semplici da gestire. Per ora è il momento di costruire le basi.

Anche l’energia fisica cresce. Ti senti più motivato, più dinamico e con una forte voglia di rimetterti in gioco. Il periodo complicato di inizio anno ormai è alle spalle e senti che qualcosa sta ripartendo.

Quando capisci cosa vuoi non chiedi il permesso: apri le porte, accendi le luci e annunci il cambiamento.

Voto: 8

Consiglio delle stelle siciliane: Sta settimana ti senti cchiù forti e sicuru di chiddu ca voi, sia ‘nta sentimenti sia ‘nta travagghiu. Si continui a caminari cu fiducia e senza fari passi arreri, arrivanu occasioni boni pi fari cresciri chiddu ca stai custruennu.

CONSULTA L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: TUTTI I SEGNI