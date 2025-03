Oroscopo Leone: settimana dal 17 al 23 marzo 2025

Le previsioni del segno

LEONE – Nel campo sentimentale sei come un regista di telenovelas: tra ritorni di fiamma, nuove passioni e abbracci bollenti, le stelle ti danno carta bianca. Se sei in coppia, potresti persino decidere di ampliare la famiglia, ma ricorda che fare un figlio non è come adottare un cucciolo di leone (anche se per te non c’è molta differenza).

Sul lavoro sei lanciatissimo: hai in mente progetti grandiosi, e guarda caso anche il destino sembra pronto a stendere per te il tappeto rosso. Se hai un sogno nel cassetto, preparati a tirarlo fuori: il momento è perfetto!

Unica pecca? La stanchezza. Tra mille impegni, viaggi e decisioni da prendere, rischi di arrivare al weekend con la lingua di fuori. Riposati, o finirai per ruggire contro chiunque osi disturbarti.

Tra sogni da realizzare e successi da festeggiare, attento a non montarti la criniera!

Voto: 9

Consiglio delle stelle siciliane: Cu voli tutti cosi, alla fini si scorda u riposu. Pigghiatela cchiù tranquilla, sennò t’arricogli comu ‘na scupa vecchia!

