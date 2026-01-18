Oroscopo Leone: settimana dal 19 al 25 gennaio 2026

Le previsioni del segno

LEONE – Hai presente quella sensazione di stare su un palco, con i riflettori puntati, ma nessuno che ti ascolta davvero? Ecco, benvenuto nella tua settimana. L’amore, che solitamente è il tuo show preferito, adesso sembra più una prova generale fatta con luci al neon e pubblico distratto. Niente panico: non è che il cuore smetta di battere, è solo che le emozioni sono in fase di casting e non è detto che tutti i candidati meritino il ruolo da protagonista nella tua vita. Attenzione ai dettagli che prima ignoravi. A volte l’anello mancante non è un diamante, ma un comportamento che stona da mesi. Sei a un bivio, anche se non lo ammetti nemmeno a te stesso. Restare o mollare? Se non ti senti visto, forse è perché chi hai accanto sta guardando il telefono. E tu sei nato per essere notato, non ignorato.

Sul lavoro ti stai preparando come se dovessi lanciare un razzo sulla luna. Febbraio ti vedrà sul fronte delle grandi manovre, ma ora sei nella fase “carica batterie”. Solo che, essendo Leone, tendi a voler tutto subito: attenzione, la tua energia ha bisogno di essere dosata con più criterio. Non sei un robot alimentato a ego e caffè, anche se ci credi fortemente. E poi quella stanchezza che ti accompagna come un sottofondo musicale? È un segnale. Rallenta, taglia le attività inutili, e risparmia le urla solo per le emergenze vere.

Fisicamente ti senti come una pantera stanca: elegante ma esausta. Recupera energie, dormi, spegni il cervello e lascialo offline per qualche ora al giorno. Perché no, non sei sempre indispensabile ovunque.

Quando il re è stanco, pure il trono comincia a cigolare.

Voto: 6,5

Consiglio delle stelle siciliane: Cu voli fari tuttu sulu e fari sempri megghiu, finisci stancu e cu l’occhi vacanti davanti ‘o specchiu.

